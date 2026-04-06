El duro comunicado del Atlético de Madrid tras la polémica con el VAR y el arbitraje ante el FC Barcelona

Tras la expulsión inicialmente sancionada a Gerard Martín ante el FC Barcelona, que luego fue corregida por la intervención del VAR, el Atlético de Madrid decidió realizar un reclamo formal al fallo registrado en el Metropolitano; desde el club consideran que esa decisión expone una falta de coherencia en los criterios arbitrales.

Dado que el conjunto de Diego Simeone ya venía golpeado por decisiones controversiales en fechas anteriores, incluido el reciente cruce ante el Real Madrid, esta última situación terminó por agotar la tolerancia de la dirigencia, que elevó un pedido de explicaciones al Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Miguel Ángel Gil: “El VAR solo debe intervenir para corregir errores no interpretables”



➡️ https://t.co/I4hvxg6w1y — Atlético de Madrid (@Atleti) April 5, 2026

Gil Marín lanza una crítica directa al sistema

El consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, fue contundente al analizar las imágenes y audios difundidos por la Real Federación Española de Fútbol. Según expresó, lo que se observa genera “vergüenza” y deja en evidencia un uso inapropiado del VAR.

Para el directivo, el problema no radica en el error puntual -algo que considera parte natural del fútbol-, sino en la forma en que se condiciona al árbitro principal desde la cabina. Desde el club sostienen que "el VAR no puede influir en decisiones interpretativas".

Otro de los puntos que generó la polémica es la inconsistencia en fallos similares. En el Atlético remarcan que acciones prácticamente idénticas han recibido sanciones diferentes en cuestión de semanas, lo que genera incertidumbre tanto en los jugadores como en los entrenadores.

En ese sentido, recordaron una jugada previa en la que el CTA había considerado que correspondía una tarjeta roja, mientras que en este caso, pese a la similitud, la decisión final fue distinta tras la intervención del VAR. Para el club, este tipo de contradicciones ponen en cuestionamiento la credibilidad del sistema arbitral.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

El comunicado del Atlético no se limita a una jugada puntual, sino que proyecta a establecer un debate más profundo sobre el funcionamiento del VAR en LaLiga y la necesidad de unificar y esclarecer los criterios que se tienen en cuenta al momento de los fallos arbitrales.

La dirigencia rojiblanca entiende que este tipo de situaciones pueden tener un impacto directo en la competencia y en los objetivos deportivos en juego.

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA