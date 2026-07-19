La final de un Mundial emociona a cualquier jugador que vaya a disputarla y, si es la primera vez que participa en la Copa del Mundo y alcanza esa instancia, todavía más... y ese es el caso de Lamine Yamal. A pocas horas del partido entre España y Argentina por el título del Norteamérica 2026, el delantero compartió una publicación en Instagram con un recuerdo de su infancia y un mensaje dedicado a sus orígenes.

El futbolista del Barcelona subió una foto a sus historias de Instagram de cuando era un niño, vestido con la ropa de La Torreta, uno de los primeros clubes en los que jugó, y escribió la frase "Por ti y por la calle", acompañada por una canción del rapero Morad.

La frase representa el orgullo que siente por Rocafonda, el barrio de Mataró donde creció y donde dio sus primeros pasos en el fútbol. Lugar al que lleva también en cada partido que disputa con España, en los que utiliza una vincha donde se lee el código de su barrio.

⚠️🇪🇸 El posteo de Lamine Yamal, a CUATRO HORAS de la final:



“POR TI Y POR LA CALLE”. pic.twitter.com/CC3tN66Jd4 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 19, 2026

El encuentro ante Argentina llega luego de un torneo particular para Yamal. El delantero inició el Mundial condicionado por una lesión sufrida al final de la campaña con los culés y fue recuperando minutos de manera progresiva hasta regresar al once titular durante la fase eliminatoria.

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Hasta el momento convirtió un gol contra Arabia Saudita, no registró asistencias y aun así recibió el premio al Jugador del Partido en dos oportunidades. España mantiene una enorme confianza en su talento de cara al partido por el campeonato.

La final también tiene un atractivo especial por el cruce con Lionel Messi ya que, de un lado estará el futbolista considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos y gran ídolo del Barça. Del otro, aparecerá Yamal, quien comenzó su camino en el club catalán siendo muy joven y es señalado por muchos aficionados como uno de los grandes talentos llamados a marcar una época.