El equipo de Arabia Saudita que pretende a Dani Olmo después del Mundial 2026

El internacional español y jugador del FC Barcelona, Dani Olmo, se encuentra feliz en el club de sus amores y formando parte de su selección, por lo que no tiene en sus planes cambiar de aires en el futuro cercano.

Sin embargo, desde Arabia Saudita ya hay un club que lo tiene en su agenda y le está siguiendo los pasos y aunque aún no han lanzado una oferta formal por él, eso podría cambiar para el próximo mercado de fichajes en verano tras la Copa del Mundo 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.

Se trata de nada más y nada menos que el Al-Qadisiyah, equipo que se reforzó muy bien desde su ascenso a Primera División y se ha convertido uno de los clubes más fuertes de la Saudí Pro League en la temporada 2025-2026.

El canterano blaugrana regresó al club culé en verano de 2024 y está feliz a pesar de los obstáculos que ha tenido que superar, como las dificultades para su inscripción o algunas lesiones, por lo que aunque haya interés de un club financieramente poderoso, será muy complicado que el jugador acepte salir.

🚨🥈| El Al Qadisiyah ha mostrado interés en Dani Olmo, pero el jugador catalán no contempla salir del #FCBarcelona. [@marca] pic.twitter.com/C7DssvWuN3 — FCBInformatiu (@FCBInformatiu) March 30, 2026

Olmo es una pieza clave para Hansi Flick

Dani Olmo es parte fundamental del proyecto de Flock | NurPhoto/GettyImages

El mediocampista ofensivo de 27 años es un elemento importante para Hansi Flick, en la presente campaña ha disputado en 38 encuentros y 22 de ellos ha fungido como titular, en los que ha marcado siete anotaciones y concedido ocho asistencias. Por lo que está de más decir que el técnico alemán lo sigue considerando parte esencial del proyecto.

Además, tiene el sueño de conseguir el éxito con los culés y no contempla abandonar el Camp Nou, por muy atractiva que pudiera ser la propuesta del conjunto saudí. En el equipo que entrena Brendan Rodgers militan muy buenos jugadores como Nacho Fernández, Gastón Álvarez, Nahitan Nández, Mateo Retegui, Julián Quiñones, entre otros.