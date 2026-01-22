El equipo de Europa que podría recibir a Edson Álvarez

El futuro de Edson Álvarez vuelve a colocarse en el centro del mercado europeo. El mediocampista mexicano analiza un posible cambio de equipo en pleno invierno, con la opción de regresar al club donde alcanzó su mayor consolidación internacional y dejó una huella competitiva inmediata.

El destino que toma fuerza es el Ajax, institución que ya activó gestiones formales para explorar su retorno. La directiva considera que el perfil de Álvarez encaja con la reconstrucción deportiva y con la necesidad de liderazgo en el mediocampo para afrontar el tramo decisivo de la temporada.

¡ÚLTIMA HORA!



De acuerdo con información de Telegraph Football, El director deportivo del Ajax llegó a Estambul para contactar con Edson Álvarez.



El mexicano está abierto a regresar a los Países Bajos. pic.twitter.com/x9i36xqAUf — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 21, 2026

La operación es encabezada por Marijn Beuker, director deportivo del club neerlandés. El ejecutivo se trasladó a Estambul para sostener un encuentro directo con el agente del jugador, señal clara de que Ajax pretende acelerar conversaciones y evaluar escenarios contractuales viables.

Álvarez, actualmente vinculado al Fenerbahçe, estaría abierto a salir en este mismo mercado invernal, incluso rompiendo la cesión que lo mantiene en Turquía. La postura del futbolista responde a una lectura deportiva más que económica, priorizando continuidad y rol competitivo.

Las circunstancias recientes en el club turco explican el giro. Tras un periodo marcado por lesiones y la llegada de nuevos refuerzos, el mexicano perdió protagonismo y cayó a la suplencia. Un escenario que contrasta con su perfil de titular indiscutido y referente táctico en experiencias previas.

AFC Ajax v PSV Eindhoven - Dutch Cup Final | DeFodi Images/GettyImages

Para Ajax, el regreso de Álvarez significaría más que una incorporación conocida. Su conocimiento del club, la liga y la presión europea reduciría tiempos de adaptación, además de aportar equilibrio defensivo y carácter competitivo. En un plantel joven, su figura funcionaría como ancla y guía.

Desde el entorno del jugador se entiende que la apertura a negociar no implica un acuerdo cerrado. Existen variables contractuales, financieras y reglamentarias que deberán resolverse, especialmente al tratarse de una posible ruptura anticipada de cesión, un punto sensible para todas las partes involucradas.

Con el mercado invernal en marcha, las próximas semanas serán decisivas. Ajax ya dio el primer paso con contactos directos y Edson Álvarez evalúa su mejor ruta deportiva. Si las piezas encajan, el mexicano podría reencontrarse con Ámsterdam antes de lo previsto y relanzar su protagonismo europeo.