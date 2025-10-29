El equipo de la Liga MX que avanza por el fichaje de Alan Pulido

Por primera vez en mucho tiempo, Chivas tiene dentro de sus filas a un centro delantero con opciones de ser campeón de goleo. Se trata del mexicano Armando González, quien en lo que va de la Liga MX, suma ya 10 goles, uno menos que los líderes en dicho rubro Paulinho y Joao Pedro.

La explosión del joven de 22 años ha hecho que los fichajes estrella de Chivas para el centro del ataque queden el olvido. Los mismos son Javier Hernández y Alan Pulido. En el caso del segundo, ante su inminente salida en calidad de agente libre, su futuro estaría en la capital del país.

Con información de @axlangle Chivas no renovará a Alan Pulido que finaliza contrato en diciembre, Pumas podría ser su siguiente destino en llegada gratuita😱 pic.twitter.com/DEqQJajjYJ — TVC Deportes (@TVCDeportes) October 28, 2025

De acuerdo con información de TVC Deportes, hay muchas opciones de ver a Pulido con los Pumas de la UNAM para el próximo semestre de Liga MX. Los de la capital del país consideran que el exjugador de Kansas City puede ser una apuesta de alto valor para el mercado invernal.

Chivas v FC Juarez - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Los felinos han sufrido la vida en el centro del ataque este semestre. No fueron capaces de firmar a un delantero extranjero. Guillermo Martínez quien era su número uno cayó por lesión y la única opción que tienen hoy dentro de la nómina es la de José Juan Macías, un hombre que hace meses estaba en el retiro.

Siendo el caso, la vía Pulido gana enteros para enero. Pumas sabe que el mexicano no está ni cerca de ser aquel que fue campeón de todo en Chivas, sin embargo, tiene experiencia, edad, físico y la apuesta sería de bajo riesgo debido a su condición de agente libre.

El movimiento no está cerrado, pero hay ya acercamientos entre el cuadro de la UNAM y el manejo de Alan. Lo que es un hecho es que el mexicano saldrá de Chivas, no hay opción de renovar.

