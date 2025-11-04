El equipo de la Liga MX que está de cerrar el fichaje de Sebastián Córdova

Los caminos de Sebastián Córdova y los Tigres de la UANL parecen alejarse de forma total. Según información de 365Scores, el mediocampista mexicano de 27 años estaría en la órbita del Pachuca, club que ya planifica su plantilla para el Clausura 2026 y en la que su nombre encabeza la lista de prioridades.

El interés tiene una razón clara: Jaime Lozano, actual técnico de los Tuzos, habría solicitado personalmente su fichaje a la directiva hidalguense. El “Jimmy” conoce a la perfección las cualidades de Córdova, con quien compartió una etapa dorada en la selección mexicana olímpica que conquistó la medalla de bronce en Tokio 2020.

La conexión entre ambos fue determinante en aquel logro. Lozano confía en el talento ofensivo, la visión y la capacidad de desequilibrio del mediocampista, atributos que hoy busca incorporar al nuevo proyecto del Pachuca, un club caracterizado por su apuesta al talento nacional y al juego dinámico.

El contrato de Córdova con Tigres finaliza en diciembre de 2025, y todo indica que no renovará con el conjunto regiomontano. Durante el presente torneo apenas suma 147 minutos distribuidos en seis partidos, un reflejo del poco protagonismo que ha tenido bajo el mando de Guido Pizarro.

Pachuca parte con ventaja para quedarse con sus servicios, aunque no será el único interesado. Reportes apuntan a que Rayados, Chivas, Mazatlán y Seattle Sounders también siguen de cerca la situación del futbolista, que podría llegar en calidad de agente libre sin costo de transferencia.

A sus 27 años, Sebastián Córdova busca relanzar su carrera y reencontrarse con un entrenador que lo potenció en su mejor versión. De concretarse su llegada a los Tuzos, el mediocampista sería una pieza clave en el esquema de Jaime Lozano rumbo al 2026 y tal vez, el mexicano aún podría soñar con un boleto a la copa del mundo.

