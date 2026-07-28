El equipo de la Liga MX que fichará a Rodrigo Dourado

El inicio de la era de Guillermo Almada con el América está siendo muy complejo. Si bien el cuadro de la capital del país ha sumado cuatro de seis punto en la Liga MX, la calidad del juego que desarrollan no está a la altura de lo esperado a partir de lo que han mostrado otros equipos del charrúa en México.

Adicional, da la impresión de que la plantilla no tiene el fondo de calidad para aspirar a algo importante este semestre. Entre bajas de nivel y lesiones, no es ni de cerca un América cercano a lo común. Por si algo faltaba, en Coapa siguen perdiendo jugadores, la mayoría de ellos hombres que ya no tienen sitio en los planes del entrenador, uno de ellos, Rodrigo Dourado.

🚨[EXCLUSIVO] Rodrigo Dourado deja el América y ficha por Juárez. ⬇️https://t.co/HxW3Uzz9gK pic.twitter.com/JPEpstpOMf — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 28, 2026

El contención brasileño se va del América. Su salida se da de manera oficial, aunque, no definitiva. Rodrigo se marchará cedido a Juárez por el lapso de un semestre. La cesión no cuenta con una opción de compra per se, sin embargo, será el equipo de la frontera norte de México quien se haga cargo del sueldo de Dourado.

Rodrigo llegó al América en el mercado anterior a pedido directo del ex entrenador del cuadro del nido de Coapa, André Jardine. Su rendimiento no estuvo a la altura de lo esperado y una vez que el hombre que le firmó para el club capitalino se marchó, la presencia de Dourado perdió valor.

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Desde el inicio de la pretemporada el jugador no entró en planes de Almada. Por orden directa del técnico, Rodrigo fue apartado de la plantilla. Esta postura se reafirmó una vez que Guillermo pidió dejar sin registro al contención para el torneo ya en curso.

Siendo así, la salida del jugador se abrió de manera total, aunque, temporalmente. Si bien Rodrigo tenía mercado fuera de la Liga MX, sobre todo en Brasil, su deseo es el de seguir dentro del futbol de México. Juárez de inmediato le abrió una puerta en la que seguramente no tendrán el mismo confort en cuanto a estilo de vida, pero, será un titular fijo en la alineación.