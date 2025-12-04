El equipo de la Liga MX que le abre la puerta a Javairo Dilrosun

El Club América ha comenzado a destrabar uno de los casos más complejos de su plantilla: la situación de Javairo Dilrosun. El neerlandés, quien no disputó un solo minuto durante el segundo semestre del año por no haber sido registrado en la Liga MX, está muy cerca de abandonar Coapa.

La inactividad del atacante se convirtió en un problema administrativo y económico para el club, pues pese a no jugar, América estuvo obligado a cubrir el salario íntegro del futbolista durante todo el torneo. La directiva buscó soluciones desde el verano, pero ninguna negociación fructificó hasta ahora.

El destino más probable para Dilrosun es el Atlas, equipo que se ha mostrado interesado en incorporarlo como refuerzo ofensivo. La información apunta a que ambas instituciones mantienen conversaciones avanzadas y que el acuerdo podría cerrarse en los próximos días.

Por el momento, no está definido si la operación se concretará mediante una cesión o un traspaso definitivo. América prioriza una venta total, con la intención de recuperar parte de la inversión y liberar espacio en la nómina. No obstante, la directiva no descarta una cesión si el club tapatío acepta hacerse cargo del cien por ciento del sueldo del jugador.

Dilrosun, de 27 años, llegó al fútbol mexicano con altas expectativas, pero nunca logró consolidarse. Tras un rendimiento irregular y una serie de decisiones técnicas que lo marginaron del registro en la Liga MX, su ciclo en el América ha sido considerado uno de los fichajes menos afortunados del club en los últimos años.

Atlas ve en el extremo europeo una oportunidad interesante para reforzar sus bandas, confiando en que un cambio de entorno pueda reactivar su nivel. Para el jugador, la posibilidad representa una vía de escape tras meses sin actividad competitiva.

América, por su parte, busca cerrar cuanto antes su salida para liberar recursos y abrir la puerta a nuevos refuerzos para el Clausura 2026. Con el caso prácticamente resuelto, Dilrosun está ante la oportunidad de revitalizar su carrera en el fútbol mexicano bajo un nuevo escudo y lejos de la presión de Coapa.