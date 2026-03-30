El equipo de la Liga MX que no se olvida de Julián Araujo

El paso de Julián Araujo por la Premier League no fue el esperado. El lateral mexicano fue comprado por el Bournemouth al Barcelona. El cuadro inglés esperaba que el ex Galaxy pudiera crecer con el paso del tiempo y ser uno de los mejores en su posición dentro de la mejor liga del planeta. Pero no ha sido el caso.

En medio de lesiones y bajas de nivel, su primer año fue de más a mucho menos. El segundo. Mismo que duró sólo seis meses, fue todavía peor. No tuvo un sólo segundo en liga y en copa, jugó sólo un encuentro en el cual además, fue expulsado sentenciando prácticamente su salida del club.

¿QUIÉN SE LO QUEDA? 👀🔥



Cruz Azul está interesado en fichar a Julián Araújo, pero está a la espera de la decisión del Celtic.



➡️ Con información del sitio Football Insider, el Celtic de Escocia tiene la intención de comprarlo, pero está esperando el visto bueno del entrenador… pic.twitter.com/LyQ68cFsXR — Futbol Total (@futboltotal) March 28, 2026

Por ende, Julián se encuentra hoy como cedido dentro del Celtic de tierras escocesas. El mexicano se ha adaptado bien tanto a la liga como al club. Sin embargo, se entiende que su futuro podría estar fuera tanto de Escocia como de Europa, pues tiene mercado en la Liga MX.

Cruz Azul es el club que tiene en la mira a Araujo. El cuadro de la capital del país le dio salida a Jorge Sánchez el pasado mercado de invierno. Siendo el caso, los celestes tienen un hueco abierto en el plantel para un hombre que sea del mismo perfil del hoy jugador del PAOK y en efecto, Julián lo es.

Rangers v Celtic - Scottish Gas Scottish Cup | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

Julián cumple al cien por ciento por lo deseado en Cruz Azul: un carrilero derecho que ataca mucho mejor de lo que defiende. El club le ve en pocas palabras como una calca de Sánchez, aunque, con varios años menos.

Por ahora no hay gestión abierta. Cierto es que el Celtic tiene una opción de compra que le pone en ventaja en el futuro cercano. Las opciones de Cruz Azul giran alrededor de cuánto puedan convencer al mexicano de sumarse a su proyecto.