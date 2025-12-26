El equipo de la Liga MX que sondeó el fichaje de Víctor Dávila

El Club América recibió en las últimas semanas un sondeo formal para desprenderse de Víctor Dávila, movimiento que parecía abrir una vía de negociación interesante dentro del mercado local. Sin embargo, la operación se ha complicado de forma significativa y hoy luce prácticamente descartada.

El club que mostró interés directo fue Necaxa, que vio en Dávila una opción atractiva para reforzar su ofensiva de cara al siguiente torneo. La respuesta del América no fue un no rotundo, pero sí dejó claro que cualquier salida estaría sujeta a un intercambio estratégico favorable.

El Club América recibió una propuesta para vender a Víctor Dávila y esta fue su respuestahttps://t.co/oIf25NZg9m — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 26, 2025

En paralelo, un jugador extra apareció en la ecuación debido al interés americanista por Agustín Palavecino. Desde Coapa se planteó una fórmula que incluía dinero en efectivo más el pase de Víctor Dávila como parte de pago para destrabar la llegada del mediocampista argentino.

La propuesta generó atención inmediata en Necaxa, que veía con buenos ojos recibir a Dávila como refuerzo probado en Liga MX. No obstante, el punto de quiebre surgió en la valoración económica del atacante chileno, donde ambas directivas mostraron posturas claramente opuestas y difíciles de reconciliar.

Atlas v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Desde América, la lectura fue clara: Dávila entraba en la negociación con una valuación a la baja, acompañada de una compensación económica moderada. En Coapa consideraban que el paquete total era suficiente para equilibrar la operación y permitir un beneficio mutuo entre las partes involucradas.

Necaxa, en cambio, manejó una visión distinta del valor del futbolista. El club hidrocálido aceptaba la llegada de Víctor Dávila, pero exigía una compensación económica considerablemente más alta, argumentando que el rendimiento, experiencia y mercado del chileno justificaban una cifra superior.

La disparidad en las cifras fue creciendo conforme avanzaron las charlas, al punto de enfriar por completo el diálogo. Ninguna de las partes estuvo dispuesta a ceder en sus condiciones, y el intercambio terminó perdiendo fuerza dentro de una agenda cargada de movimientos alternativos.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026