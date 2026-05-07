El equipo de la Liga MX que tiene en la mira a Alejandro Zendejas

Una vez que termine el torneo de la Liga MX, se espera que dentro del América llegue una limpia masiva de plantilla. Está claro que la cúspide de la era de André Jardine ha llegado a su fin. Siendo el caso, el cuadro de la capital del país requiere de una revolución en todos niveles, uno de ellos, el plantel.

Está claro que no todos los jugadores están en el mismo nivel. Hay algunos mucho peor colocados que otros. Uno de los que más crédito tiene aún dentro del nido de Coapa es Alejandro Zendejas. Sin embargo, más allá de que el extremo sigue teniendo peso en América, hoy tiene mercado en otro equipo de la Liga MX.

¿BOMBAZO O HUMAZO? 😳



Chivas ya trabaja en el próximo torneo y estaría poniendo en el radar a distintos jugadores.



💥 Desde diario el Universal apuntan a un regreso de Alejandro Zendejas, aunque las Águilas muy difícilmente lo dejarán salir.



💨 ‘Zende’ tiene contrato con las… pic.twitter.com/ylPFk4Hxxa — Futbol Total (@futboltotal) May 7, 2026

El Universal Deportes afirma que el seleccionado por Estados Unidos está en la mira de las Chivas de cara al verano. El cuadro de Verde Valle desea seguir haciendo fuerte su plantel ahora que el proyecto está en un gran momento y saben que Zendejas es uno de los mejores en su posición en todo el fútbol local.

Recordar que Alejandro tiene pasado en Chivas. Siendo claros, el extremo fue un canterano dentro de Verde Valle donde no pudo llegar al nivel de protagonismo deseado. Luego de la falta de oportunidades, dio el salto al Necaxa donde tras un par de temporadas buenas, fue adquirido por el América.

America v Pumas UNAM - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

En todo caso el movimiento no será sencillo. Zendejas es el mejor jugador del América y eso eleva su precio dentro del mercado. Se entiende que el extremo está valorado en un mínimo de diez millones de dólares, una cifra por encima de los límites comunes de Chivas.

Adicional, si Alejandro desea salir del nido de Coapa, sería para probar suerte fuera de la Liga MX. No obstante, de momento no se contempla otro destino dentro de México.

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