El equipo de la Liga MX que tiene vía abierta para fichar a James Rodríguez

El futuro inmediato de James Rodríguez podría escribirse nuevamente en México. Tras un paso irregular con León, el mediocampista colombiano analiza una revancha en la Liga MX, y todo indica que Pumas se ha convertido en el destino más viable para su fichaje.

El entorno del jugador ha ofrecido su nombre a varios clubes del país, pero es la directiva de la UNAM la que valora con mayor seriedad la posibilidad de incorporarlo. Su talento, experiencia internacional y capacidad para desequilibrar en ofensiva lo convierten en una oportunidad atractiva dentro del mercado invernal.

Pumas: La clave es James Rodríguez… 🇨🇴🐾https://t.co/HzD1m789bc — AS México (@ASMexico) November 26, 2025

Una pieza clave en esta negociación es Efraín Juárez, director técnico de Pumas. El estratega ha dado luz verde a la llegada del colombiano, considerándolo un refuerzo diferencial para potenciar el juego del equipo durante el próximo año.

James, de 34 años, sigue sin definir su futuro tras una etapa complicada en la que acumuló lesiones, poca continuidad y un rendimiento distante del que lo llevó a brillar en Europa. Por ello, la Liga MX representa un escenario ideal para relanzar su carrera y recuperar sensaciones competitivas.

Leon v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

La propuesta que lo acerca a Pumas no es la única que ha llegado a su mesa. Su nombre también fue ofrecido a América y Cruz Azul, pero ambos clubes descartaron la operación desde el inicio, ya sea por perfil, presupuesto o prioridades deportivas distintas de cara al mercado.

Otro equipo vinculado al colombiano es Tigres, aunque fuentes cercanas aseguran que el interés nunca pasó más allá de un simple sondeo. La directiva felina no ha dado pasos firmes hacia una negociación, lo que deja a Pumas como el proyecto mejor posicionado.

El club universitario analiza detalles financieros y deportivos antes de avanzar hacia una oferta formal. La intención es encontrar un equilibrio que permita sumar al jugador sin comprometer la estructura económica del plantel.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX