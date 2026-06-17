El equipo donde continuará su carrera André Jardine

El ciclo de André Jardine con el América terminó luego de tres años con el club. La primera mitad de la aventura fue de gloria, tres títulos de Liga MX en el lapso de año y medio. Sin embargo, la segunda parte fue todo lo contrario, el entrenador y sus dirigidos se fueron con las manos vacías tanto a nivel local como internacional.

Siendo el caso, la nueva gerencia del club y André entendieron que no había forma de seguir juntos en el camino. En América han apostado por la firma de Guillermo Almada como entrenador, mientras que el entrenador brasileño ha iniciado un nuevo reto en un peculiar fútbol del medio oriente.

🚨¡JARDINE YA TIENE EQUIPO!🚨



El DT brasileño fue anunciado como nuevo entrenador del Club Shabab Al Ahli de Emiratos Arabes Unidos y con sede en Dubái



El equipo viene de ser subcampeón de la temporada 2025/26 y campeón en la 2024/25, por lo que la exigencia para André Jardine… pic.twitter.com/1TY7tiZvqh — MedioTiempo (@mediotiempo) June 17, 2026

André ha sido anunciado como nuevo técnico del Shabab Al Ahli de los Emiratos Árabes, conjunto que tiene sede en Dubái. Si bien se desconoce bajo qué términos financieros el técnico firmó con el cuadro de los jeques, la lógica implica que se le ha ofrecido un sueldo superlativo incluso por encima de lo que percibía en Coapa.

El Shabab es uno de los grandes de los Emiratos Árabes Unidos. El cuadro viene de ser subcampeón de liga en la temporada que recién ha terminado. Por su parte, en la campaña 2024-25 se consagraron como campeones del fútbol local. Siendo el caso, a Jardine se le firma con la meta de recuperar la corona.

America v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Se esperaba que André probara suerte de regreso en Brasil. Si bien tiempo atrás estuvo en la mira de varios equipos del Brasileirao, en lo que va del verano no recibió llamadas de dicho de fútbol.

En medio de la evolución del fútbol del Medio Oriente, ir a los Emiratos Árabes no sólo implica una mejora de sueldo radical, también puede significar ponerse en el foco del mercado de Europa, un sueño vivo de Jardine.