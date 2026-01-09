El equipo en el que continuará su carrera Héctor Herrera

Héctor Herrera regresará a la Major League Soccer tras concretar su vuelta al Houston Dynamo, club con el que ya dejó huella en una etapa anterior. Luego de un año en el futbol mexicano con Toluca, el mediocampista decidió retomar su carrera en Estados Unidos, priorizando estabilidad deportiva y condiciones contractuales acordes a su jerarquía.

El retorno de Herrera al Dynamo se da después de una temporada particular con Toluca, donde fue parte del histórico bicampeonato, aunque sin consolidarse como titular indiscutido. Si bien aportó experiencia y liderazgo en momentos puntuales, su rol secundario terminó influyendo en la decisión de buscar un nuevo destino.

HH VUELVE A HOUSTON 🧡⚽️🇺🇸



Héctor Herrera regresa al Houston Dynamo.



Después de ser Bicampeón con Toluca, el mediocampista mexicano volverá a la MLS para vestir nuevamente la camiseta del Dynamo, equipo donde ya fue campeón de U.S. Open Cup.



🇲🇽 HH vuelve después de haber… pic.twitter.com/33ORD45xwR — Futbol Total (@futboltotal) January 9, 2026

Desde el entorno del jugador se entendía que, tras haber levantado dos títulos consecutivos, el siguiente paso debía ofrecerle protagonismo y continuidad. Houston Dynamo apareció nuevamente en el horizonte como una opción sólida, tanto por el conocimiento previo del club como por la confianza mutua construida en su primera etapa.

Durante el mercado, Pachuca intentó repatriar a uno de sus referentes históricos, buscando reforzar su mediocampo con un futbolista de recorrido internacional. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron debido a diferencias económicas que resultaron determinantes para el desenlace final de la operación.

Herrera fue claro en su postura respecto a un posible regreso a Tuzos, ya que el club hidalguense no podía igualar las condiciones salariales que sí ofrecía el Houston Dynamo. En ese contexto, el factor financiero terminó siendo clave para inclinar la balanza hacia la MLS, más allá del componente emocional.

Toluca v Mazatlan FC - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

El Dynamo, consciente del valor de Herrera dentro y fuera del campo, apostó fuerte para concretar su regreso. La directiva texana considera que el mexicano puede ser una pieza central del proyecto, no solo por su calidad futbolística, sino también por su influencia en el vestidor y su conexión con la afición.

Para Héctor Herrera, volver a Houston representa también una oportunidad de cerrar ciclos pendientes. En su anterior paso por el club fue campeón de la U.S. Open Cup y dejó una imagen positiva, pese a una salida marcada por un episodio disciplinario que hoy parece quedar definitivamente atrás.

Con este movimiento, Herrera inicia una nueva etapa en la MLS, buscando recuperar regularidad y protagonismo tras un año complejo en la Liga MX. El mediocampista mexicano apuesta por un entorno conocido, competitivo y económicamente estable, convencido de que aún tiene mucho que aportar al más alto nivel.