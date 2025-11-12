El equipo ideal de la selección de Ecuador para el Mundial 2026

Ecuador llega al Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá como la revelación de las Eliminatorias Mundialistas de la Conmebol, llegando segundo con 29 puntos y siendo solo superado por Argentina, la campeona del mundo.

Por ello, ya en el escenario futbolístico se habla de la generación dorada de la 'Tricolor', que afianzada en una línea defensiva de primer nivel - en sus últimos 12 partidos apenas concedió dos goles - logró uno de los cupos directos a la cita internacional.

Ecuador no pudo pasar de la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022, por lo que esta vez el objetivo será, al menos, avanzar a los octavos de final del torneo.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol repasamos el equipo ideal de Ecuador para la Copa del Mundo de 2026, apoyados en una formación 4-3-3.

1. Hernán Galíndez (Portero)

Hernán Galíndez es el arquero titular de Ecuador | Franklin Jacome/GettyImages

El arquero del Club Atlético Huracán de la Primera División de Argentina será quien custodie la portería de Ecuador en el Mundial de 2026. Su liderazgo es reconocido en el vestuario, no en vano ha jugado como titular en los partidos más importantes de su selección. Tiene la ventaja de contar con una de las mejores líneas defensivas del continente.

2. Pervis Estupiñán (Lateral derecho)

Pervis Estupiñán está en el mejor momento de su carrera | Franklin Jacome/GettyImages

El jugador del AC Milan de la Serie A es un arma importante en la defensa y ataque del 'Tri', ya que no solo puede proyectarse al ataque, sino recuperarse y retroceder gracias a su velocidad y recorrido. Será el socio de Gonzalo Plata en la banda derecha de Ecuador y su buen momento en el fútbol europeo lo hace un fijo para el seleccionador Sebastián Beccacece.

3. Joel Ordóñez (Central derecho)

Joel Ordoñez es uno de los centrales de Ecuador | Omar Vega/GettyImages

Su capacidad de anticipación ha cautivado al entrenador Sebastián Beccacece, quien espera que pese a sus 21 años de edad pueda seguir desarrollándose de cara al Mundial. Su experiencia en el Club Brujas de la Primera División de Bélgica de seguro lo ayudará a seguir ganando confianza y fortaleza física.

4. Piero Hincapié (Central izquierdo)

Piero Hincapié es de los mejores centrales latinos del mundo | Franklin Jacome/GettyImages

Es visto como el líder de la zaga ecuatoriana en la actualidad, siendo uno de los nuevos fichajes (préstamo con opción a compra desde el Bayer Leverkusen) del Arsenal de la Premier League. Es el complemento ideal de Ordóñez en la defensa del 'Tri' gracias a su velocidad y físico. Tiene 46 apariciones con el combinado de su país, sumando tres goles.

5. Willian Pacho (Lateral izquierdo)

Willian Pacho es figura del PSG y campeón de Champions | Daniel Jefferson/USSF/GettyImages

Su explosión en el PSG, campeón de la Champions League, lo ha convertido en uno de los mejores laterales defensivos de la actualidad en Europa. Aporta contundencia, buen juego aéreo y resistencia física, cualidades que lo hacen inamovible en el XI ecuatoriano.

6. Moisés Caicedo (Mediocentro)

Moisés Caicedo es clave en el mediocampo de Ecuador | Franklin Jacome/GettyImages

Su capacidad de corte y salida lo hacen imprescindible para el entrenador Sebastián Beccacece, quien aprovechando su presente en el Chelsea lo tiene como el puntal del mediocampo de la selección. Recupera, distribuye, marca el ritmo y aporta jerarquía, por lo que es un fijo en la alineación titular de su país. En sus primeros 7 partidos de esta temporada en la Premier League sumó tres goles con un 90% de pases completados.

7. Pedro Vite (Mediocentro mixto)

Pedro Vite estará en la medular de Ecuador | ULISES RUIZ/GettyImages

Vite tiene buen manejo de balón, creatividad, visión de juego por dentro y puede generar espacios. Además, conecta bien con los extremos y delanteros, lo que lo hace un mediocampista completo y clave de cara al Mundial. Actualmente, juega en el Club Universidad Nacional de la Primera División de México, y llegará en plena forma a la cita universal.

8. Alan Franco (Mediocentro defensivo)

Alan Franco aporta seguridad defensiva en el mediocampo | Franklin Jacome/GettyImages

Franco entra en el XI de Beccacece para liberar a Caicedo y servir de contención, equilibrio y marca en el mediocampo ecuatoriano. Su función, cuando Caicedo suba, es contrarrestar los contragolpes rivales, siendo un aliado de la zaga. Su experiencia en el Atlético Mineiro de la Serie A de Brasil lo hará llegar en plenitud física y mental al Mundial.

9. Gonzalo Plata (Extremo derecho)

Gonzalo Plata conforma el tridente de ataque de Ecuador | Franklin Jacome/GettyImages

El extremo del Flamengo es clave por su desborde y desequilibrio individual. Tiende a encarar con regularidad, generando caos en cada ataque que protagoniza. En sus primeros 10 partidos de la temporada en Brasil sumó tres goles y una asistencia, con un 86% en pases completados.

10. Kendry Páez (Extremo izquierdo)

Kendry Páez es el futuro de la selección de Ecuador | Daniel Jefferson/USSF/GettyImages

El extremo del Racing Club de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia - llegó cedido desde el Chelsea - representa el futuro de la selección de Ecuador. Puede generar desequilibrios, asistir y presionar, por lo que, pese a sus 18 años de edad, puede ser una pieza importante para su país en la cita mundialista.

11. Enner Valencia (Delantero centro)

Enner Valencia es una leyenda en Ecuador | Omar Vega/GettyImages

Su experiencia y liderazgo lo harán nuevamente el delantero centro titular de Ecuador en el Mundial. Tiene 100 partidos con su selección, 47 goles y 14 asistencias, contando todas las competiciones en las que ha participado. Tiene 6 goles en mundiales de la FIFA, por lo que su cifra podría aumentar en la justa de Estados Unidos, México y Canadá.

