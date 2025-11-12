El equipo ideal de la selección de Inglaterra para el Mundial 2026

Inglaterra celebró recientemente con autoridad su clasificación al Mundial de 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá con una goleada 5-0 sobre Letonia, que confirmó lo que es un secreto a voces desde el último lustro: los ingleses serán uno de los favoritos para alzar la Copa del Mundo.

Liderados por un Harry Kane en plenitud de forma a sus 32 años de edad, el equipo de Thomas Tuchel ahora debe concentrarse en lo que será la magna cita de la FIFA, en la cual varios llegarán con ganas de reivindicarse tras caer en la justa de Qatar de 2022 ante Francia en los cuartos de final.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol repasamos el equipo ideal de Inglaterra para la Copa del Mundo de 2026.

1. Jordan Pickford (Portero)

Pickford será el guardameta titular de Inglaterra en el Mundial de 2026, brindando experiencia, reflejos y solidez bajo los tres palos; no en vano ha jugado siete de los ocho partidos de Tuchel en la dirección técnica del combinado inglés. Su única ausencia, contra Senegal en junio, coincidió con la primera y única derrota del alemán como entrenador. Pickford tiene nueve porterías en cero consecutivas con la selección, récord absoluto dentro del combinado.

2. Kyle Walker (Lateral derecho)

Kyle Walker será el lateral derecho titular de los ingleses en el Mundial que se avecina, brindando velocidad para tapar contraataques, experiencia internacional y un físico envidiable. Firmó por dos temporadas con el Burnley de la Premier League, dejando atrás su etapa en el Manchester City, en donde se hizo un nombre en el fútbol europeo. Sus buenos retrocesos y desbordes constantes permiten que los extremos queden más liberados, algo que de seguro celebra Tuchel.

3. Marc Guéhi (Central derecho)

Guéhi es uno de los centrales más en forma de la actualidad, siendo su lectura de juego alabada en el Crystal Palace de la Premier League. Los expertos vaticinan que se convertirá en el líder de la zaga de la selección inglesa y con 25 años está en el mejor momento de su carrera. Completó el 84% de sus 1.741 pases en la Premier League la temporada pasada, y cuenta con una versatilidad táctica que le permite jugar en ambos lados de la defensa central.

4. Ezri Konsa (Central izquierdo)

Konsa se vislumbra como el complemento ideal de Guéhi en la defensa central de los ingleses, ya que ha formado parte de las cuatro convocatorias de Tuchel, siendo titular en seis ocasiones. Su actuación en el Aston Villa le ha permitido ganar adeptos dentro del cuerpo técnico de la selección, inclusive por encima de Stones.

5. Myles Lewis-Skelly (Lateral izquierdo)

Lewis-Skelly es uno de los favoritos del entrenador Tuchel, que le ha dado la oportunidad de ser intercional en cinco oportunidades hasta la fecha. Aunque su titularidad no está garantizada - aún tiene que ganarse su puesto en el Arsenal - el entrenador alemán no ha escatimado en elogiar su actitud y talento, con apenas 19 años de edad. El defensa marcó contra Albania en su debut internacional en marzo.

6. Declan Rice (Mediocampista defensivo)

Rice es el pilar del mediocampo inglés y su puesto no está en discusión. Puede romper ataques rivales hasta avanzar y marcar goles, como hizo contra Andorra en Villa Park el mes pasado. Con Tuchel ha jugado con más libertad, algo que ha celebrado, asegurando que ha elevado su rendimiento en los últimos meses. "El entrenador (Arteta) ha ajustado un poco mi posición en el Arsenal este año, dándome más libertad para retrasarme, pero también para entrar al área cuando puedo, y lo mismo ocurre con Thomas (Tuchel). Creo que eso me sienta de maravilla", dijo Rice recientemente.

7. Jude Bellingham (Mediocampista ofensivo)

La estrella del Real Madrid seguramente estará al 100% de sus condiciones físicas para el inicio del Mundial de 2026, por lo que su puesto en la alineación de Inglaterra no está en duda. Es reconocido como uno de los talentos más completos que tiene Inglaterra en la actualidad: llega al área, tiene fuerza física, visión y recuperación de balón. Bellingham ganará protagonismo en el Real Madrid, algo que celebrará su selección.

8. Cole Palmer (Mediocampista creativo)

Palmer, estrella del Chelsea de la Premier League, es un inamovible en la selección inglesa, siempre y cuando se recupere por completo de la lesión en la ingle que le ha aquejado desde el inicio de la temporada. Es el '10' por naturaleza de Tuchel, quien planea llevarlo con calma para tenerlo al 100% para el Mundial. Su talento es innegable y prometer ser la figura de su selección en la justa internacional.

9. Bukayo Saka (Extremo derecho)

En entrenador Thomas Tuchel parece tener claro que Saka será titular en su esquema, brindando desequilibrio por la banda derecha y ese 'uno contra uno' necesario para crear caos en el futbol moderno, lleno de rigidez táctica. El jugador de 24 años acumula 13 goles en 45 partidos con Inglaterra, lo que lo hace uno de los bastiones ofensivos de su selección.

10. Marcus Rashford (Extremo izquierdo)

Rashford ha regresado a la élite del fútbol europeo con el FC Barcelona y su velocidad, desborde, gol y sacrificio tienen convencido a Tuchel de mantenerlo como el complemento ideal de Saka por las bandas. "Puede ser uno de los mejores del mundo", declaró Tuchel antes de la victoria de Inglaterra sobre Letonia. "Es explosivo, rápido, potente en el aire, así que ¿dónde están los límites?". Anthony Gordon, por su parte, estará atento para tomar su lugar si baja su nivel.

11. Harry Kane (Delantero centro)

Kane llegará al Mundial como el gran referente y capitán de Inglaterra, a quien le debe pelear por la Copa del Mundo, una vez más. En la mente de la afición inglesa está su penalti fallado ante Francia en los cuartos de final de la cita en Qatar, por lo que llegará con ansías de revancha. El jugador de 32 años ha marcado 76 goles en 110 partidos con su país, siendo considerado una leyenda y líder indiscutible.