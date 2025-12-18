La comparación estadística entre "Cristiano Ronaldo 2013" y "Kylian Mbappé 2025"

El Real Madrid atraviesa un momento que genera inquietud en su entorno, incluyendo la de su entrenador Xabi Alonso. De hecho, el reciente triunfo por 2-3 ante el Talavera de Tercera División, por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey dejó sensaciones encontradas y una sola firmeza: la voracidad goleadora de Kylian Mbappé, quien amenaza de lleno una marca en poder de su ídolo, Cristiano Ronaldo.

Es que el capitán de la selección francesa volvió a vestirse de héroe para la Casa Blanca al firmar un doblete decisivo, evitando un posible golpe histórico en la competición y lo que hubiera significado el despido fulminante del estratega vasco. Sin dudas, la influencia de Kiki supera sus goles, dado que es el líder ofensivo, el futbolista más desequilibrante y la principal garantía para que los merengues se mantengan en carrera por todos los títulos disponibles en la 2025/2026.

Kylian Mbappé está siendo de largo la gran figura del Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

De hecho, llamó la atención la presencia de Mbappé desde el arranque contra el Talavera, puesto que la oportunidad lucía idónea en vías de descansar; sin embargo, diversos medios revelaron que el campeón del mundo en 2018 pidió a Xabi jugar parar acercarse a un récord de CR7 dentro del Madrid; el de más dianas en un mismo año natural.

Pues con las mencionadas dos anotaciones en Copa, el ex PSG y Mónaco alcanzó las 58 en lo que va 2025, quedando apenas a una de las 59 del Bicho en 2013, cuando ya era el auténtico referente de la entidad que hace vida en la capital de España.

🚨 Cristiano Ronaldo 2013 vs Kylian Mbappé 2025:



Ronaldo:



• 50 games

• 59 goals

• 14 assists

• 7 hat-tricks



Mbappé:



• 58 games

• 58 goals

• 5 assists

• 5 hat-tricks



🔥 pic.twitter.com/RgAap1GLsU — Madrid Zone (@theMadridZone) December 18, 2025

Eso sí, el galo llegó a dicha cifra en 58 partidos, en los cuales colecciona cinco tripletes y cinco asistencias, mientras que Cristiano Ronaldo apenas necesitó de 50 careos oficiales, incluyendo siete hat-tricks y 14 pases de gol. Comparaciones inevitables entre dos cracks de épocas, a quienes les une el conjunto blanco.

De esa forma, el Real Madrid cerrará el 2025 este sábado recibiendo en el Bernabéu al Sevilla por la fecha 18 de La Liga, lo que significará una última ocasión en pro de que Kylian Mbappé igual o supere el registro de Cris, aunado a que la oncena merengue estará obligada a sumar tres puntos para evitar que el Barcelona se le escape en la lucha por la cima de la clasificación.