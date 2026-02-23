El equipo ideal de México para el Mundial 2026, según ChatGPT

El Mundial 2026 está cada vez más cerca, pero algo es seguro, la afición no está del todo segura de que la selección mexicana dará un papel digno debido a las inconsistencias que aún atraviesa, sumado a que Javier Aguirre parece estar casado con algunos jugadores que no marcan diferencia ignorando a muchos otros sin importar si es la liga local o un equipo internacional.



A cuatro meses de arrancar la justa mundialista, El Vasco posiblemente ya tiene un 80 por ciento de su convocatoria final por más que siga convocando futbolistas para observarlos en estos compromisos amistosos que se han jugado a inicios de año, los cuales le han obligado a utilizar elementos de la Liga MX por no tratarse de una Fecha FIFA.



Hay puestos donde hay mucha pelea, en otras no tanto, así que SI se tomó la molestia de cuestionarle a la Inteligencia Artificial de ChatGPT cuál sería el equipo ideal de México para encarar la Copa del Mundo y esto nos dijo.

Jesús Gallardo | Azael Rodriguez/GettyImages

Portero: Luis Malagón – Es evidente que Javier Aguirre tiene prioridad por Raúl Rangel de Chivas, sin embargo, el arquero del América ha sido el que más oportunidades ha recibido bajo los tres postes y para muchos será el titular.

Defensa: César Montes – Un pilar en el centro de la zaga, aportando fuerza y lectura de juego. El Cachorro, que milita en el Lokomotiv Moscú de Rusia, apunta a vivir su segundo Mundial.

Defensa: Johan Vásquez – Ninguna novedad en la central, ya que esa es la que se espera sea la definitiva. El hombre del Genoa de Italia es un central sólido para el eje de la zaga, aparte sin hacer mucho ruido es uno de los mejores en Europa.

Lateral izquierdo: Jesús Gallardo – Parece que nadie puede arrebatarle el puesto al elemento del Toluca, que está por vivir su segunda Copa del Mundo. La realidad es que nunca ha bajado su nivel y se ha mantenido en una gran regularidad.

Lateral derecho: Jorge Sánchez – A muchos puede molestarles que la IA arroje al defensa del PAOK Salónica de Grecia como el ideal para el puesto. El mundialista tiene poco tiempo en la Superliga Griega, pero por ahora ha visto reducidos sus minutos y eso podría jugarle en contra.

Pivote: Edson Álvarez – Lo del Machín sigue siendo una incógnita, pues para muchos no llegaría en su mejor versión debido a la operación que se le realizó en el tobillo izquierdo. Por ahora, el capitán tricolor no jugará con el Fenerbahçe de Turquía por al menos un mes.

Pivote: Erik Lira – Desde que llegó a Cruz Azul, el contención está convertido en una gran futbolista, además puede jugar como central. Es un organizador de juego en el mediocampo y al menos que ocurra una tragedia estaría a punto de vivir su primer Mundial.

Mediocentro: Marcel Ruiz – Sin Alexis Vega en el Toluca, la responsabilidad de ser el referente mexicano ha sido para el yucateco. El mediocampista tiene de su lado la creatividad y llegada por bandas o centro, alguien que sin duda marcaría diferencia en la selección.

Extremo izquierdo: Hirving Lozano – Esto ya parece poco probable. Gracias a sus actitudes antideportivas, El Chucky fue separado del San Diego FC de la MLS y no tiene equipo actualmente, lo que lo descarta fácilmente de vivir un nuevo Mundial.

Extremo derecho: Santi Giménez – De acuerdo con la IA, la formación ideal sería un 4-3-3 y por tal motivo al Chaquito le tocaría chambear como atacante por el costado derecho. Eso si, siempre y cuando el delantero del AC Milán de Italia se recupere de su operación en el tobillo derecho.

Delantero: Raúl Jiménez – Convertido en el mejor cobrado de penales en la historia de la Premier League de Inglaterra, El Lobo de Tepeji está atravesando otro de los momento mas sublimes de su carrera. Con gran plenitud física, esta sería la cuarta oportunidad para que el hombre del Fulham por fin pueda convertir en un Mundial.

Marcel Ruiz | Jam Media/GettyImages

Otras opciones para ChatGPT son el guardameta Guillermo Ochoa (AEL Limassol de Chipre) como respaldo por su experiencia y liderazgo; el colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones por su racha goleadora en el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita; Alexis Vega por su potencial dinamismo una vez que esté recuperado y finalmente; el defensa Israel Reyes del América y el mexicoamericano Richard Ledezma de Chivas, fuertes opciones para la parte baja.