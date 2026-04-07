El equipo que apunta al fichaje de Ángel Correa

Ángel Correa fue el gran fichaje estrella de los Tigres de la UANL en el verano pasado. El ex Atlético de Madrid, una leyenda del cuadro de la capital de España, se unió al conjunto que comanda Guido Pizarro por una cifra de menos de 10 millones de dólares en precio y un sueldo de más de 4 millones de dólares por año.

Si bien no dejó títulos en la vitrina de los de la UANL, el primer semestre de Ángel fue muy positivo. El argentino fue el mejor goleador de los Tigres y su presencia fue clave para que los del norte del país llegaran hasta la final de la Liga MX. Este segundo ciclo, se ha complicado. Sequía de goles y rumores de una posible salida.

🚨¡RIVER PLATE QUIERE A ÁNGEL CORREA!🚨#CentralFOX Reportes desde Argentina confirman el serio interés de los 'Millonarios' en la figura de Tigres y Campeón del Mundo con Argentinahttps://t.co/3syvBAersX — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 7, 2026

En las últimas horas Ángel fue puesto en el entorno de River Plate. Desde Argentina afirman que el gigante rojiblanco llamó al manejo de Correa con el fin de poner su interés sobre la mesa del jugador.

En esa misma llamada, River sondeó las condiciones de Ángel. Al menos en cuanto a lo que respecta en términos personales de contrato. De forma natural, por ahora no se ha llegado a nada más, pues el acercamiento del club argentino recién comienza.

Tigres UANL v FC Cincinnati - CONCACAF Champions Cup 2026 | Azael Rodriguez/GettyImages

En todo caso, el movimiento no será sencillo. Correa firmó contrato con Tigres hasta el 2030. Siendo así, el club de la UANL puede sentirse blindado de que el jugador no podría forzar una salida. De querer marcharse, River Plate deberá poner mucho dinero sobre la mesa de los felinos por la carta del argentino.

Además, Ángel ha externado su comodidad en México. Ha formado una relación cercana con la grada de Tigres. En lo personal, vive junto a su familia dentro de unas condiciones de confort y tranquilidad en una de las mejores zonas del país.