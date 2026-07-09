El equipo que está muy cerca de fichar a Edson Álvarez

El futuro de Edson Álvarez comienza a tomar forma después de varias semanas bajo dudas sobre su destino luego de ser descartado por el West Ham United. El medio de contención mexicano estaría cada vez más cerca de llegar a la Bundesliga, donde el Köln trabaja para cerrar su fichaje durante el mercado de transferencias de verano.

El conjunto alemán ya tendría un principio de acuerdo con el West Ham para concretar una cesión del capitál de la selección mexicana por una temporada. La operación permitiría que Álvarez tenga un nuevo reto en Europa, mientras el club inglés encuentra una solución temporal para un futbolista que no estaba más dentro de sus planes a corto plazo.

🚨⏳ 1. FC Köln and West Ham have reached an agreement in principle over a loan deal for Edson Álvarez.



The main issue is reaching a full agreement with Álvarez over his salary. 28 y/o leader would have to take a significant pay cut to join the #Effzeh. He also has offers from… pic.twitter.com/NRxMnt6hRr — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 9, 2026

Clave para que el acuerdo llegue a buen puerto, será el cuadro germano quien deba pagar el cien por ciento del sueldo del mexicano durante el préstamo. Esto último en gran medida depende de Álvarez. Para que la cesión se cierre, el defensivo deberá aceptar una radical rebaja de sueldo, pues los alemanes no tienen la misma cartera que los ingleses.

De momento no se conoce la postura final de Edson con respecto al dinero que tendrá que dejar en el camino. Lo que es un hecho es que el jugador ha dado luz verde a su manejo para darle prioridad a un arribo al cuadro del Koln por encima de cualquier otro pretendiente.

Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

Álvarez también cuenta con ofertas del fútbol turco, mismo en el que militó el año anterior cedido con el Fenerbahce. Sin embargo, la prioridad del jugador estaría enfocada en mantenerse dentro de una de las competencias más importantes de Europa y probar suerte en la Bundesliga.

Un factor también importante en su postura, es la diferencia en los estilos de vida. Mientras que Turquía es una nación en constante ajetreo, Alemania es el polo opuesto, sobre todo una ciudad lejos de la urbe como lo es Colonia.