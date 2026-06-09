El equipo que fichará a Raúl Jiménez este mercado de verano

Como se informó en este espacio el día de ayer, el tiempo de Raúl Jiménez en el sur de Londres con el Fulham ha terminado. El cuadro de la Premier League tomó la decisión de no presentar oferta para extender contrato, esto basado en la edad del jugador, así como en la salida del técnico que le llevó al club, Marco Silva.

Siendo el caso, el delantero de la selección mexicana navegó un par de horas, siendo claros, no más de 24 dentro de la agencia libre. Ahora, antes de iniciar el curso de la Copa del Mundo con el Tri, el goleador ha definido su futuro de forma fugaz y la decisión final es la de retornar a su hogar.

¡ATENCIÓN! 🚨🚨🚨



Raúl Jiménez estaría cerca de fichar con equipo en Inglaterrahttps://t.co/xO1J5Csv4r pic.twitter.com/ITo5xViqcA — MedioTiempo (@mediotiempo) June 8, 2026

Ben Jacobs reporta que Wolverhampton y Jiménez tienen un acuerdo cerrado para que el delantero retorne al club en el verano. El cuadro de la manada mandó una comitiva a México al instante en que se definió la salida de Fulham para negociar con Raúl su posible retorno al club.

La gestión fue rápida y fugaz. Si bien de momento no se tienen del todo claros los detalles del contrato ni en lo financiero, ni en cuanto a la duración, se sabe que el veterano de 35 años aceptó la oferta sin mucho qué pensar en el camino.

Wolverhampton Wanderers Release Their 2022/23 Home Kit | Wolverhampton Wanderers FC/GettyImages

Raúl retorna por su revancha con el club luego de una compleja salida tres años atrás luego de aquella lesión que le pudo costar la vida. Jiménez fue elegido por el club como el pilar para buscar el retorno a la Premier League tras descender este año.

Por su parte a Raúl se le ofrece algo que era vital tanto para él como para su familia: la posibilidad de mantener su estilo de vida dentro de Inglaterra, además en una ciudad que conocen de punta a punta.