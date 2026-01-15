El equipo que recibirá a Dilrosun luego de su salida del América

El futuro de Javairô Dilrosun comienza a definirse en el cierre del mercado. El atacante neerlandés, con pasado reciente en el futbol mexicano, se encuentra muy cerca de concretar su regreso a la MLS, liga que ya conoce y en la que dejó sensaciones positivas durante una etapa anterior.

De acuerdo con información cercana a la negociación, el siguiente destino del futbolista apunta a Portland Timbers, club que ya se encuentra en conversaciones avanzadas para sumarlo a su plantel. Las pláticas están bien encaminadas y, de no surgir contratiempos, el acuerdo podría cerrarse en cuestión de días.

🚨Portland Timbers está en negociaciones para fichar a Javairô Dilrosun.

*️⃣El ex atacante del América se encuentra en libertad de acción y se apresta para definir su futuro.

🤝 @tombogert pic.twitter.com/2wExJaN2PM — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 14, 2026

El movimiento se daría bajo una fórmula atractiva para el conjunto estadounidense, ya que Dilrosun llegará como agente libre. El atacante quedó en libertad de acción luego de que Club América firmara su rescisión de contrato, permitiéndole negociar directamente con cualquier institución interesada en sus servicios.

La opción de Portland no es casualidad. En la MLS, el perfil del extremo encaja con la idea de juego del club, que busca profundidad, velocidad y desequilibrio por bandas. Dilrosun reúne esas características y, además, no necesitaría un periodo largo de adaptación al contexto del futbol estadounidense.

Cabe recordar que el futbolista ya tuvo un paso previo por la liga norteamericana con LAFC, experiencia que le permitió conocer el ritmo, las exigencias físicas y el estilo de competencia. Aquella etapa dejó buenas impresiones, tanto a nivel individual como colectivo, lo que hoy facilita su retorno.

Los Angeles Football Club v LA Galaxy | Shaun Clark/GettyImages

En México, el ciclo de Dilrosun no terminó por consolidarse como se esperaba. A pesar de contar con oportunidades y momentos puntuales de impacto, el atacante no logró continuidad ni regularidad suficiente para convertirse en una pieza clave. La rescisión con América fue una salida pactada para liberar presiones de ambas partes.

Desde el entorno del jugador se valora positivamente la posibilidad de volver a un escenario donde se siente cómodo. La MLS le ofrece estabilidad, protagonismo y un contexto competitivo distinto, además de la oportunidad de relanzar su carrera en una liga en constante crecimiento mediático y deportivo.

Si todo avanza conforme a lo previsto, Javairô Dilrosun regresará a Estados Unidos para iniciar una nueva etapa con Portland Timbers. El acuerdo, prácticamente cerrado, marcará el inicio de un nuevo capítulo para un futbolista que busca continuidad, confianza y un entorno ideal para explotar su talento ofensivo.