El esperado regreso que puede devolver a Valverde al medio y reordenar al Real Madrid

El Real Madrid podría recuperar este fin de semana a Alexander-Arnold en la visita a el Valencia, luego de una ausencia prolongada. El inglés no juega desde el 2 de diciembre, cuando una lesión muscular lo sacó de competencia y volvió a frenar una primera temporada marcada por la irregularidad física.

Desde su llegada en el último mercado, el ex Liverpool apenas pudo sumar 16 apariciones, con un dato que refleja el impacto de los problemas físicos: una parte importante de esos partidos fueron en el Mundial de Clubes, mientras que en el calendario fuerte del curso se perdió demasiados encuentros.

Valverde, el “parche” que podría dejar de serlo

En los últimos meses, la solución del cuerpo técnico fue clara: Federico Valverde como lateral derecho, una medida que se repitió durante gran parte de la última temporada y media. El uruguayo cumplió, sostuvo el equilibrio defensivo y ofreció energía para ida y vuelta, pero también dejó una consecuencia: el Madrid perdió a uno de sus mejores mediocampistas en la zona donde más lo necesita.

Y ahí aparece el punto clave: con Alexander-Arnold de regreso, el gran beneficio no sería solo recuperar un lateral, sino devolver a Valverde al centro del campo, un sector donde el equipo viene mostrando un déficit evidente.

En Valdebebas no quieren apurar nada. El jugador inglés ya se perdió una porción enorme del curso y forzar su vuelta podría derivar en una recaída. Por eso, lo más probable es que, si está convocado, tenga minutos controlados o incluso espere en el banco.

Su ingreso dependerá del contexto: si el Madrid está cómodo, no habría urgencias. Pero si el equipo necesita profundidad, creatividad o un golpe desde la pelota parada, Trent puede ser una carta decisiva.

LaLiga y Champions: el margen es mínimo

Con la eliminación en Copa del Rey y la caída en la Supercopa, al Real Madrid solo le quedan LaLiga y la Champions League. En el torneo local está a solo un punto de el Barcelona, pero el rendimiento ha sido irregular y el equipo sigue dependiendo demasiado de Kylian Mbappé.

En ese escenario, el regreso de Alexander-Arnold puede ser doblemente valioso: por lo que aporta él y por lo que libera en Valverde.

