El estelar de Chivas que está en la mira de Veljko Paunovic para el Oviedo

El inicio de año está siendo duro para el Real Oviedo. Si bien el cuadro que dirige Veljko Paunovic desarrolla un fútbol competitivo, los resultados no se están dando. Cierto es que el calendario en el inicio de temporada ha marcado cruces muy duros para el equipo azulón.

Siendo el caso y con el fin de evitar el descenso, no se descarta que el área deportiva se mueva en el mercado de invierno por fichajes. Se espera que la zona de ataque suma piezas en enero, pues los números no son los esperados. Uno de los nombres sobre la mesa es el de un titular fijo en Chivas.

Armando González es opción seria para el Real Oviedo. Paunovic conoce al cien por ciento al juvenil pues durante algún tiempo coincidieron dentro del cuadro de la Liga MX. Veljko ven en el mexicano un perfil de ofensor diferente a los que tiene dentro de su plantilla al día de hoy.

Mientras que Salomón Rondón y Federico Viñas son delanteros de poder y que rinden mejor dentro del área y en medio de un juego de contacto, González es un tipo más completo. Debido a su juventud, el mexicano cuenta con una elevada velocidad que le permite rendir al espacio.

De momento no hay gestiones ni sondeos del club por González. Lo que es un hecho es que la relación entre Grupo Pachuca y Chivas es muy cercana dentro de la Liga MX, lo que podría abrir la puerta a un traspaso más sencillo.

