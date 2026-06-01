El ex Real Madrid que podría probar suerte dentro del Monterrey

La nueva era dentro del Monterrey inicia hoy. Será este lunes primero de junio cuando Matías Almeyda realice su primer entrenamiento como técnico del cuadro del norte del país. Por su parte, el nuevo director deportivo de los Rayados, Dennis te Kloese reportará este fin de semana luego de resolver algunos pendientes en los Países Bajos.

Una vez que el directivo y el técnico estén al mismo tiempo en el club, comenzará la planeación del equipo para el verano. Se espera que haya un cúmulo importante de salidas. Luego de que se concreten las mismas, entonces llegarán los fichajes, habiendo sobre la mesa el nombre de un ex Real Madrid.

¿FICHAJE MERENGUE? 💣



Rayados podría reforzarse con un jugador propiedad del Real Madrid: Reinier Jesus.



👀 La información surgida desde RTI Esporte dice que Atlético de Mineiro no ejercerá la opción de compra por el jugador brasileño y por ello el Madrid ya contempla ofertas… pic.twitter.com/7lwwB6GLaR — Futbol Total (@futboltotal) May 31, 2026

El jugador es Reinier Jesus. El delantero y mediapunta fue firmado en su momento por el Madrid dentro de la ola de talento brasileño que el club fichó algunos años atrás. A diferencia de otros nombres que sí echaron raíces dentro de los de la capital de España, el hoy hombre del Atlético Mineiro no pudo hacerlo.

El nivel de Jesus nunca terminó por explotar. Ni en el Real Madrid, ni en los clubes a los cuales se marchó como cedido para ganar rodaje. Uno de ellos el propio Atlético Mineiro, equipo que no ejecutará la obligación de compra, hecho que llevará al atacante de vuelta a la casa blanca.

Real Madrid: Presentation Of Reinier Jesus Carvalho | Europa Press Sports/GettyImages

Siendo el caso, el manejo del jugador habría ofrecido al Monterrey el fichaje de Reinier para este verano. Saben que el delantero ya no está a la altura del fútbol de Europa, e incluso en su retorno a Brasil, le ha costado la vida el ritmo del Brasileirao.

Por ahora en Rayados no han fijado una postura final. Es un hecho que los regios quieren un delantero para el verano, priorizando gente que llegue de Europa. Sin embargo, apostar por un hombre como Reinier sólo porque militó en el Madrid, es un riesgo enorme.