El exjugador elegido por Mourinho para ser su asistente en el Real Madrid

De cara a la próxima temporada 2026/27, José Mourinho continúa dando forma a su segundo ciclo al frente del Real Madrid y comenzó a definir las piezas clave de su nuevo cuerpo técnico. El portugués pretende incorporar a alguien con experiencia en el club que sirva de nexo con el plantel.

En esa línea, el entrenador apostó por Sami Khedira, exfutbolista merengue que conoce perfectamente la institución, la exigencia del Santiago Bernabéu y la metodología de trabajo del propio Mourinho.

🚨⚪️ Sami Khedira returns to Real Madrid: deal done to join José Mourinho as part of his backroom staff.



Agreement in place as Khedira will join Mou starting from July, as @diarioas

reported. 🏡🔙 pic.twitter.com/8CF81iJeTj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026

De referente en la cancha a hombre de confianza en el banco

El exmediocampista formó parte de la generación que ayudó a devolver al Real Madrid a lo más alto del fútbol europeo. Llegó al club en 2010, coincidiendo con el primer desembarco del portugués en la conducción del equipo, y rápidamente se convirtió en una pieza clave dentro del campo de juego durante cinco temporadas -hasta 2015-.

Luego de terminar su carrera como futbolista en 2021, inició una nueva etapa vinculada al análisis deportivo y a la formación como entrenador. Su trabajo como analista y su instrucción en el ámbito táctico le permitieron desarrollar una lectura profunda del fútbol actual que ahora intentará trasladar a los entrenamientos y a la gestión diaria del grupo.

Real Madrid v Valencia - La Liga | David R. Anchuelo/GettyImages

Mourinho considera que su conocimiento del club y su experiencia pueden aportar un valor diferencial en esta nueva etapa.

Por eso, el exmediocampista trabajará junto a João Tralhão y Pedro Machado, colaboradores de máxima confianza del entrenador luso y habituales en su paso por el Fenerbahçe y el Benfica; António Dias como preparador físico, Roberto Merella en el análisis de datos y la planificación estratégica, y Nuno Santos como entrenador de porteros, conformando así el núcleo duro del equipo técnico del portugués en un proyecto que busca que el Real Madrid vuelva a competir por todos los títulos y a recuperar su lugar entre los grandes dominadores del fútbol internacional.

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