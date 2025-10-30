El extremo brasileño que podría sumar al América en el mercado de invierno

Si bien recién está por iniciar el mes de noviembre, dentro del América ya se habla del futuro de la plantilla. No se puede negar que el rendimiento deportivo del equipo en cuanto a la calidad de juego que desarrollan ha estado muy por debajo de lo mostrado a lo largo de la era de André Jardine.

Si bien el desarrollo colectivo no ha sido el deseado, en cuanto al rendimiento individual, hay varios nombres cuyo nivel está de menos en la mesa de los cuestionamientos. Siendo el caso, se espera un amplio cúmulo de bajas con el fin de abrir espacios para fichajes, uno de ellos podría llegar desde las filas del campeón.

De acuerdo con el más reciente reporte de Récord, el América tiene la mira puesta en Helinho. El jugador sería un deseo expreso de parte de André Jardine. El técnico de las águilas conoce a la perfección al extremo de 24 años, pues fue alguien que tuvo durante su paso por el Sao Paolo.

El rendimiento de Helinho con el Toluca ha sido una decepción. El brasileño llegó a la Liga MX como uno de los fichajes más valiosos en la historia del fútbol nacional a cambio de 15 millones de dólares. La realidad es que al menos en la era de Antonio Mohamed, no ha podido pasar de la suplencia.

Ahora, Jardine confía en recuperar la mejor versión de su compatriota. El gusto de André por Helinho es tal que en su momento, el entrenador recomendó al América ir por su fichaje, esto cuando el extremo aún pertenecía al RedBull Bragantino.

No hay gestiones abiertas entre ambos equipos. Lo que es un hecho es que dentro del Toluca quieren vender al jugador. Sin embargo, la meta del club es la de recuperar lo más posible de los 15 millones de dólares pagados por él.

