El futuro de Erick Gutiérrez atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera profesional. Luego de ser colocado en la lista de transferibles de Chivas, el mediocampista mexicano ha visto cómo el interés inicial de varios clubes se fue diluyendo hasta dejarlo, hoy por hoy, prácticamente sin opciones reales dentro de la Liga MX.

En un primer momento, equipos como Pachuca y Cruz Azul levantaron la mano para conocer la situación contractual del futbolista. Sin embargo, el entusiasmo se enfrió casi de inmediato cuando ambos clubes tuvieron acceso a las condiciones salariales que actualmente percibe Gutiérrez en Guadalajara, consideradas fuera de mercado para el fútbol mexicano.

¡LA SITUACIÓN DEL GUTI! 🇦🇹👀



Tras ser colocado en la lista de transferibles del Guadalajara, equipos de Liga MX y MLS buscan a Erick Gutiérrez, pero no todos con la misma fuerza.



🔴 Nombres como Pachuca, Cruz Azul y San Diego aparecieron de inmediato en el radar. Sin embargo,… pic.twitter.com/wXWelvgH8U — Futbol Total (@futboltotal) December 22, 2025

El sueldo del mediocampista se convirtió en el principal obstáculo. Dentro de los despachos de Liga MX existe consenso en que la cifra es impagable bajo los esquemas financieros actuales, incluso para clubes con estructuras sólidas. Esta realidad provocó que los sondeos no pasaran de una etapa exploratoria sin llegar a negociaciones formales.

En el caso específico de Pachuca, club donde Gutiérrez se formó y alcanzó su mejor versión, existía una intención deportiva genuina de repatriarlo. No obstante, el retorno sentimental nunca encontró respaldo económico, y la directiva hidalguense optó por retirarse rápidamente de la carrera para no comprometer su estabilidad financiera.



America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Cruz Azul vivió un escenario similar. Aunque el perfil del jugador era bien valorado por su experiencia y liderazgo, la 'Máquina' descartó avanzar al considerar que la operación rompía por completo su política salarial. En La Noria entienden que el costo no corresponde al impacto deportivo inmediato que podría ofrecer.

Ante el cierre casi total del mercado local, la Major League Soccer aparece como el destino más realista para Erick Gutiérrez. En ese contexto, San Diego FC surge como el club con mayor interés sostenido, aprovechando su proyecto ambicioso y su margen financiero para absorber contratos de mayor calibre.

Desde el entorno del jugador se reconoce que la MLS ofrece hoy una vía más viable, tanto en lo económico como en lo deportivo. La liga estadounidense le permitiría mantener un salario competitivo, además de un rol protagónico que difícilmente encontraría en México bajo las condiciones actuales.

Mientras tanto, en Chivas el panorama es claro. Erick Gutiérrez no entra en los planes deportivos de Gabriel Milito, quien busca renovar la estructura del mediocampo con perfiles distintos. Así, el reloj avanza y la salida del 'Guti' apunta cada vez más hacia el norte del continente.