El factor que frena la renovación del centro del campo del América

Se esperaba mucho más protagonismo de parte del América para el mercado de verano ya en curso. Luego que los de la capital del país firmaran uno de los peores semestres de su historia reciente, se entendía que no podía ser de otra forma. A pesar de ello, en el nido de Coapa no han llegado los movimientos contemplados.

Este cambio de ruta no tiene nada conforme a la grada del América. En los últimos días luego del doble fracaso tanto en la Liga MX como en la CONCACAF, la gerencia ha anunciado renovaciones y retornos que parecían poco prudentes. A dicha lista se podría sumar el nombre de Jonathan dos Santos, dueño de su destino.

SU RENOVACIÓN ES PRIORIDAD 🔥🦅



América ya le ofreció seis meses más de contrato a Jonathan Dos Santos y su decisión podría cambiar parte del mercado azulcrema rumbo al Apertura 2026.



🦅 365Scores reveló que, si el mediocampista acepta quedarse, las Águilas pondrían en pausa… pic.twitter.com/MQvb61gtCw — Futbol Total (@futboltotal) June 2, 2026

Los de la capital del país han frenado de lleno la búsqueda de un nuevo mediocentro estelar a la espera de una postura final de Jonathan. El club ha puesto sobre la mesa del veterano una oferta de renovación con sueldo a la baja y de momento, el menor de los dos Santos no ha dado su respuesta.

Una vez que la misma se confirme, América trazará el camino a seguir: Si Jonathan da un "sí", entonces no se fichará gente de peso para el centro del campo. Si la respuesta es negativa, entonces la gerencia se moverá a marchas forzadas para firmar a un mexicano para la posición.

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Dentro de las opciones del América se encuentran Luis Chávez y Denzell García. Sin embargo, el cuadro de la capital de México no ha llegado más allá de sondeos con ninguno de los dos debido a la espera de la respuesta de Jonathan.

La continuidad de dos Santos se ha promovido una vez que se ha confirmado la continuidad de André Jardine como técnico. La relación entre jugador y técnico es cercana y el brasileño le quiere en el plantel.