El FC Barcelona acelera la renovación de Ferran Torres

Aunque en un principio la idea era esperar hasta finales de año, el FC Barcelona considera prioritario iniciar los contactos con el entorno de Ferran Torres para extender su vínculo contractual, que finaliza el 30 de junio de 2027.

La intención de la dirigencia culé es evitar distracciones y asegurar la continuidad de una figura que ganó protagonismo en el nuevo proyecto deportivo.

🚨 CONFIRMED: Barcelona have decided to renew the contract of Ferran Torres.



He's considered an important part of the project, and will be offered a 3 or 4 year deal.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/K5piHuhaU0 — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 11, 2026

Un rol cada vez más importante en el ataque

La reestructuración ofensiva impulsada por el entrenador Hansi Flick consolidó a Ferran como una alternativa seria en la posición de '9', donde respondió con rendimiento y regularidad a lo largo de la temporada.

El técnico alemán no solo le dio continuidad en momentos importantes del año deportivo, sino que también apostó por él en un puesto diferente al que ocupó durante gran parte de su carrera. Esa adaptación al rol de centro delantero permitió explotar mejor su movilidad, convirtiéndolo en una de las soluciones más eficaces para el equipo.

Torres acumula 49 partidos entre todas las competencias que disputó el conjunto catalán el último curso, en los que convirtió 21 goles y 3 asistencias; estas cifras reforzaron su valoración interna dentro del club, especialmente en una campaña en la que tuvo más protagonismo del esperado en la rotación de la primera línea.

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Ahora, mientras el club evalúa el mercado en busca de un delantero de referencia, con nombres como el de Julián Álvarez en lista, la dirección deportiva no quiere descuidar a un futbolista que ya está integrado en el sistema y que demostró capacidad para asumir responsabilidades en ataque.

Por eso, en el Barcelona entienden que es el momento adecuado para sentar las bases de la renovación y las conversaciones con su agente, Héctor Peris, deberían iniciarse en las próximas semanas, con la idea de extender la relación entre tres y cuatro temporadas más, dependiendo de las condiciones finales de la negociación.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP