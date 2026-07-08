El FC Barcelona acelera por el fichaje de una nueva joya para el ataque

El FC Barcelona intensificó las gestiones para incorporar a Jesse Bisiwu, extremo de apenas 18 años que milita en el Club Brujas de Bélgica.

Después de una primera propuesta rechazada por el conjunto belga, la entidad culé continúa negociando con el objetivo de alcanzar un acuerdo por uno de los talentos con mayor proyección del fútbol europeo.

🚨 FC Barcelona have launched a new offensive to sign Jesse Bisiwu! Their first offer was deemed insufficient by Club Brugge, but new contacts have begun. [@ffpolo] 🇧🇪 pic.twitter.com/pHn8Mt2Z3o — barcacentre (@barcacentre) July 8, 2026

Deco lidera una operación prioritaria

La apuesta del Barcelona va mucho más allá del seguimiento habitual. Tanto el director deportivo, Deco, como el jefe de scouting, Joao Amaral, participaron personalmente en las conversaciones con el Brujas e incluso viajaron a Bélgica para intentar acercar posiciones.

Dentro del club consideran que Bisiwu encaja perfectamente en el proyecto deportivo que impulsa el entrenador Hansi Flick, donde los juveniles con talento tienen oportunidades para crecer y competir junto al primer equipo.

El Brujas no quiere desprenderse de su promesa

Sin embargo, el principal obstáculo es la postura del conjunto belga. Bisiwu tiene contrato hasta 2027 y el Brujas pretende retenerlo; aunque la intención del futbolista sería dar el salto al Barcelona, las negociaciones siguen siendo complejas.

Pese a ser uno de los futbolistas más destacados del equipo, apenas disputó los minutos finales de la semifinal frente al Real Madrid de la pasada Final Four de la Youth League, una decisión que fue interpretada como una muestra de la firme postura del club belga.

SL Benfica v Club Brugge KV - UEFA Youth League 2025/26 Semi-Final | Jan Kruger - UEFA/GettyImages

Aún así, el blaugrana insiste en su fichaje y la idea sería integrar progresivamente al extremo, alternando participaciones entre el filial y el primer equipo mientras completa su adaptación, en paralela a la evolución que pueda mostrar bajo la supervisión del cuerpo técnico culé.

Además, la planificación deportiva podría abrirle espacio en las bandas. La posible salida de Roony Bardghji en busca de más minutos y el reciente traspaso de Dani Rodríguez obligan al club a seguir incorporando talento para mantener la competencia en esa zona del campo.

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