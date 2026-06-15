El FC Barcelona analiza el retorno de Jan Virgili

El FC Barcelona continúa trabajando en la planificación de la próxima temporada 2026/27 y uno de los nombres que ganó protagonismo en las últimas horas es el de Jan Virgili, formado en la cantera culé.

El extremo es considerado uno de los talentos jóvenes con mayor proyección surgidos en Cataluña y su evolución durante el último año en el R.C.D Mallorca no pasó desapercibida.

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🙌 Cumbre del Barça con los agentes de Jan Virgili



👀 Los representantes del jugador del Mallorca visitaron la Ciutat Esportiva del FC Barcelona para reunirse con los responsables del área deportiva azulgrana



💰 El precio de Virgili es de 12 millones pero… pic.twitter.com/DBeUM5M7hJ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 15, 2026

En esa línea, los representantes del extremo visitaron la Ciutat Esportiva Joan Gamper para mantener una reunión con responsables del área deportiva, bajo la condución de Deco, en un encuentro que alimenta las especulaciones sobre un posible regreso del juvenil al blaugrana.

Una operación con ventajas para el club azulgrana

Cuando el Barcelona llevó a cabo el traspaso del futbolista en agosto de 2025, se aseguró una serie de condiciones que hoy pueden resultar determinantes y convierten el posible fichaje en una oportunidad especialmente atractiva; entre ellas, la dirigencia catalana posee un porcentaje sobre una futura venta y un derecho preferencial en caso de negociación.

Además, el descenso del Mallorca provocó una reducción automática de la cláusula de rescisión del juvenil, que pasó de 30 a 12 millones de euros. Gracias a los derechos que conserva el azulgrana, la cifra necesaria para concretar su regreso sería considerablemente menor y rondaría los 7,5 millones de euros.

A pesar de la complicada campaña del conjunto de Martín Demichelis, Virgili disputó 31 encuentros de LaLiga, registró dos goles y seis asistencias, números destacados para un futbolista de apenas 19 años que alternó titularidades con ingresos desde el banco de suplentes.

Deportivo Alaves v Real Mallorca - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Sin embargo, pese a ser considerado una de las grandes promesas de su generación, su protagonismo disminuyó en la recta final de la campaña debido a un cambio de esquema táctico impulsado por el cuerpo técnico, que priorizó un sistema con menor utilización de extremos naturales.

De igual manera, el interés del Barcelona responde a la convicción de que el canterano culé todavía tiene un amplio margen de crecimiento y podría convertirse en una inversión estratégica para los próximos años.

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