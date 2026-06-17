El FC Barcelona avanza por el fichaje de Joao Cancelo

El portugués Joao Cancelo encabeza la lista de prioridades del FC Barcelona para fortalecer la defensa de cara a la próxima temporada 2026/27.

En su última campaña en LaLiga, el lateral disputó 16 partidos, aportó dos goles y registró tres asistencias, números que reflejan su influencia tanto en defensa como en ataque dentro del esquema táctico del entrenador Hansi Flick.

🚨 Barça are still working to bring João Cancelo back.



The Portuguese full-back is one of the club’s main market objectives alongside a new No. 9, but negotiations with Al Hilal are expected to be slow and complicated.



His case could drag into July.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/1y96oIW23K — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 17, 2026

Aunque existe optimismo respecto a la voluntad del propio jugador por continuar en el blaugrana, dentro del club son conscientes de que la negociación con el Al Hilal de la Saudi Pro League demandará paciencia y que difícilmente se resuelva de manera inmediata.

La dificultad de negociar con Al Hilal

Cancelo mantiene vínculo contractual con el conjunto árabe por una temporada más, hasta junio de 2027, y la institución saudí no suele desprenderse fácilmente de sus figuras.

Además, el club atraviesa un período de reestructuración interna; la elección de un nuevo director deportivo será determinante para definir el futuro de varios jugadores, entre ellos el defensor portugués. Hasta que no quede establecida la nueva estructura futbolística, cualquier negociación importante podría quedar en stan by.

Mientras tanto, Jorge Mendes -representante del portugués-, trabaja para acercar posiciones entre ambas directivas y explora diferentes operaciones que permitan reducir las dificultades económicas y contractuales de la negociación.

FC Barcelona v Real Betis - La Liga EA Sports 2025/2026 | NurPhoto/GettyImages

A priori, una de las alternativas que tomó fuerza involucra a Marc Casadó. El mediocampista surgido de La Masia interesa al conjunto saudí y podría convertirse en una pieza clave para facilitar un acuerdo beneficioso que satisfaga tanto las necesidades deportivas como las económicas de todas las partes.

Aún así, no se descarta que los tiempos de espera podrían extenderse hasta julio; de igual manera, se especula que las bases de un contrato por dos temporadas ya estarían encaminadas, un detalle que alimenta la confianza del Barcelona mientras esperan que el traspaso termine de destrabarse.

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