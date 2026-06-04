El FC Barcelona busca asegurarse el futuro de Ansu Fati antes de concretar su salida

Aunque existe un acuerdo avanzado entre el FC Barcelona y el Mónaco para que Ansu Fati continúe su carrera de forma definitiva en el club francés, el conjunto catalán todavía no dio el visto bueno definitivo para dar por cerrada la negociación.

❗️Barcelona and AS Monaco are yet to agree on one final detail for the transfer of Ansu Fati:



The percentage that Barça will retain from any future sale.



The matter is expected to be concluded next week.



— @sport pic.twitter.com/0O0szpTRS5 — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 2, 2026

Una cláusula para no perder el control

La principal razón del retraso pasa por una exigencia de la dirigencia culé, que considera que Ansu, pese a no entrar en los planes de Hansi Flick, sigue siendo un futbolista con potencial de crecimiento y valor de mercado. Por ese motivo, busca incluir una cláusula de recompra o, en su defecto, reservarse un porcentaje de una futura venta.

La intención es evitar que el delantero sea transferido a otro club por una cifra mucho más alta sin que el Barcelona obtenga beneficios económicos de esa transferencia. Además, cabe la posibilidad de que el jugador termine explotando su talento en un rival de peso dentro del fútbol europeo.

El atacante, que todavía tiene contrato con el Barcelona hasta 2028, entendió que su continuidad era prácticamente inviable en la planficación deportiva de Flick y vio con buenos ojos la posibilidad de instalarse definitivamente en el fútbol francés, ya que considera que el proyecto del Mónaco puede ofrecerle el escenario ideal para relanzar su carrera.

FC Barcelona v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First Leg | David Ramos/GettyImages

El Barelona también podría esperar una mejor oferta

Aún así, dentro del club tampoco descartan que la demora sirva para abrir la puerta a propuestas más atractivas económicamente. Los dirigentes entienden que desprenderse de un jugador de 23 años por una cifra relativamente baja podría generar cuestionamientos si su rendimiento vuelve a alcanzar el nivel que mostró en sus primeras temporadas.

Por eso, la dirección deportiva encabezada por Deco trabaja en varias salidas para equilibrar las cuentas y generar margen salarial, y la situación de Ansu Fati forma parte de un mercado de pases intenso para el conjunto azulgrana.

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