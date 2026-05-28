El FC Barcelona da el primer gran paso para fichar a Julián Álvarez

El FC Barcelona inició negociaciones formales por Julián Álvarez y en España aseguran que el conjunto culé tendría avanzado un acuerdo contractual con el delantero argentino tras una reunión importante entre las partes involucradas.

La dirigencia blaugrana, encabezada por Deco, quiere cerrar la operación cuanto antes y prepara una oferta cercana a los 100 millones de euros para convencer al Atlético de Madrid.

🚨🔵🔴 More on Julián Álvarez story reported earlier: the official bid has not been submitted yet, it will be sent in the next days.



It will NOT include any players as revealed, and final fee will be clarified as soon as it’s sent (could be in the region of €100m). pic.twitter.com/CiQRtqkfnq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

Según trascendió, el director deportivo catalán mantuvo un encuentro en un hotel de Barcelona con Fernando Hidalgo, representante del futbolista argentino; asimismo, en la reunión también estuvo presente Juanma López, un agente con pasado en el conjunto colchonero y con buena relación dentro de la institución madrileña.

El Barcelona quiere evitar complicar la negociación

En el blaugrana tienen claro que Julián es la prioridad absoluta para reforzar la delantera de cara a la próxima temporada. La idea es avanzar rápido y evitar que el posible traspaso se convierta en una de las grandes novelas del verano europeo.

El futbolista ya conoce el interés concreto del Barcelona y vería con buenos ojos la posibilidad de vestir la camiseta culé. Aunque públicamente mantiene una postura de tranquilidad y comodidad en el Atlético de Madrid, desde su entorno entienden que la oportunidad de llegar al conjunto catalán representa un salto deportivo y mediático difícil de ignorar.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | James Gill - Danehouse/GettyImages

La intención del club es resolver la negociación antes del inicio del Mundial, donde la selección argentina debutará el 17 de junio frente a Argelia. Deco pretende cerrar cuanto antes a las principales incorporaciones del nuevo proyecto deportivo y Julián aparece como el nombre más fuerte de este mercado.

Aún así, el club madrileño considera a Álvarez una pieza clave y no tiene intención de negociar fácilmente su salida. Por eso, la cifra que prepara el Barelona rondaría los 100 millones de euros, monto que podría incrementarse mediante variables y objetivos deportivos.

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