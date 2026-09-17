El FC Barcelona de Flick pone en jaque un récord histórico

Con el contundente 7-2 sobre el Racing de Santander en el Spotify Camp Nou, el FC Barcelona encadenó siete triunfos consecutivos entre LaLiga 2026/27 y la UEFA Champions League 2026/27, convirtiéndose en el mejor arranque de temporada en la historia del club.

La victoria por 2-4 ante el Levante en la jornada pasada había igualado el récord de seis triunfos ininterrumpidos, una marca que el conjunto catalán había conseguido previamente en tres temporadas: 1929/30, con James Bellamy; 1960/61, con Ljubisa Brocic; y 2018/19, bajo la conducción de Ernesto Valverde.

For the FIRST TIME EVER, Barcelona have scored over 30 goals in their first 7 matches in all comps 🤯



THEY ARE A SCORING MACHINE THIS SEASON 🦿 pic.twitter.com/bM926ILxao — ESPN FC (@ESPNFC) September 16, 2026

Ahora, los dirigidos por Hansi Flick fueron un paso más allá y, con su séptima victoria, establecieron un nuevo registro histórico.

Un comienzo goleador sin precedentes

El rendimiento ofensivo también dejó una marca inédita en el campeonato español. El blaugrana se convirtió en el primer equipo de LaLiga en comenzar una temporada con seis victorias consecutivas y al menos 28 goles anotados.

Para encontrar un registro cercano hay que retroceder hasta la temporada 1940/41, cuando el Sevilla de Pepe Brand marcó 32 tantos en sus primeros seis partidos. Sin embargo, aquel equipo consiguió cuatro victorias, por lo que la marca actual del Barcelona combina cantidad de triunfos y producción ofensiva.

Además, es el único que permanece invicto después de las primeras seis jornadas del campeonato y lidera la tabla con 18 puntos, tres más que su escolta, el Real Madrid.

¿El próximo objetivo es el récord de Mourinho?

El espectacular arranque también alimenta una comparación mucho más ambiciosa. El Madrid de José Mourinho estableció en la temporada 2011/12 el récord de 121 goles en una edición de LaLiga, una cifra que todavía permanece como referencia histórica.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACING | LLUIS GENE/GettyImages

El Barcelona ya suma 28 goles en sus primeras seis jornadas ligueras, con 32 todavía en disputa. Si consigue mantener una producción elevada durante el resto del campeonato, podría acercarse a esa marca e incluso superarla.

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