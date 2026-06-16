El FC Barcelona descarta la compra de Rashford y debe volver al Manchester United

Marcus Rashford regresará oficialmente al Manchester United luego de que expirara la opción de compra que el FC Barcelona tenía sobre el delantero inglés.

Durante los últimos meses, la posibilidad de una continuidad definitiva de Rashford en el equipo dirigido por Hansi Flick había perdido fuerza, especialmente por las prioridades económicas y deportivas que maneja el azulgrana de cara a la próxima campaña.

La dirigencia culé podía adquirir su ficha por 30 millones de euros luego de la cesión de la última temporada, pero finalmente se decidió no ejecutar la cláusula antes de la fecha límite.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Marcus Rashford has formally returned to Manchester United, as his €30m buy option clause for Barcelona has expired.



No decision yet on his future as Barça are still keen on keeping Marcus but only on loan.



— @FabrizioRomano pic.twitter.com/rcxSkj1L2x — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 16, 2026

Un paso atrás para su continuidad en el Barcelona

Si bien el vencimiento de la opción de compra marca el final de la opeación inicialmente pactada, el conjunto catalán sigue barajando la posibilidad de incorporar nuevamente al delantero mediante un préstamo, una fórmula mucho más accesible para sus finanzas actuales.

Sin embargo, la reciente llegada de Anthony Gordon para reforzar el sector izquierdo del ataque reduce considerablemente las opciones de que Rashford vuelva a vestir la camiseta del Barcelona.

Algunas áreas de la dirección deportiva, encabezada por Deco, cuestionaron aspectos de rendimiento relacionados con la presión sin pelota, la interpretación táctica y la conexión con sus compañeros. Más allá de sus aportes en ataque, la sensación general fue que nunca logró integrarse plenamente a la idea futbolística del equipo.

El Manchester United busca una venta definitiva

Manchester United Training Session | Ash Donelon/GettyImages

Mientras tanto, el United avanza con su proceso de reconstrucción deportiva bajo la conducción de Michael Carrick y considera prioritaria la salida del futblista inglés; el club fijó un precio cercano a los 45 millones de euros para facilitar una trasferencia durante este mercado.

Aún así, el principal obstáculo para cualquier operación es la postura del propio Rashford: tiene contrato vigente por dos temporadas más y no descarta permanecer en Old Trafford si no aparece un proyecto que lo convenza.