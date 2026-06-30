El FC Barcelona insiste en el fichaje de Julián Álvarez

A pesar de la firme postura del Atlético de Madrid, que por el momento no contempla desprenderse de Julián Álvarez, la dirigencia del FC Barcelona mantiene al delantero como la máxima prioridad para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada 2026/27.

El conjunto catalán considera que el argentino es el candidato ideal para liderar la renovación ofensiva del equipo una vez que finalice el ciclo de Robert Lewandowski. Por ese motivo, no tiene previsto abandonar las negociaciones, aunque reconoce que la operación demandará paciencia y una considerable inversión económica; el ex Manchester City tiene contrago vigente hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

🚨 Julián Álvarez's pressure has prompted Atlético Madrid to open negotiations with Barcelona, provided the following conditions are met:



👉 A one-off payment of €150M, paid in full immediately.

👉 No players included in the deal.



(Source: SPORT) pic.twitter.com/3jLBVJVZVe — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 29, 2026

Esperarán a que termine el Mundial

Uno de los factores que condiciona los tiempos es la participación de Álvarez con la selección argentina en el Mundial 2026. En el Barcelona entienden que acelerar las conversaciones durante la competencia podría generar otro foco de conflicto innecesario y afectar tanto al futbolista como al seleccionado; una situación que ya generó tensión semanas atrás, cuando el delantero expresó públicamente su deseo de cambiar de equipo para afrontar un nuevo desafío.

Aquellas declaraciones provocaron malestar tanto en la dirigencia del Atlético de Madrid como en el entrenador Diego Simeone, quien, fiel a su filosofía de priorizar el compromiso absoluto con el equipo, les habría comunicado a los directivos que no pretende retener a un futbolista que ya dejó en claro su intención de irse.

Por ese motivo, el Barcelona decidió postergar una nueva oferta hasta que disminuya la exposición mediática del delantero, convencidos de que habrá un momento más favorable para retomar las negociaciones.

Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

En primera instancia, ya se realizó una propuesta cercana a los 100 millones de euros, pero el conjunto rojiblanco no dio respuesta y mantiene su postura de no negociar. Aún así, en el bluagrana perciben que dentro del Atlético comienzan a surgir distintas posturas sobre el futuro del delantero y creen que existen sectores que no descartan una venta si la propuesta económica resulta conveniente.

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