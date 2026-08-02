El FC Barcelona sabe que tiene una oportunidad valiosa de vender a Ferran Torres, cuyo futuro estuvo en duda en la previa de un Mundial 2026 consagratorio para él, donde anotó el gol que le dio a España el título.

Ahora, el PSG, diezmado en esa posición, tiene toda la artillería lista para hacerse del centroatacante del club catalán y estos, según informa el Diario Sport, han tasado al futbolista en 55 millones de euros para este mercado de fichajes.

El club solamente le ofrecerá un nuevo contrato sin aumento salarial, y el que tiene la posibilidad de aceptar o no es el propio delantero nacido en Foios. En caso de que decline esta opción, se trabajará en un traspaso.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

El ex Valencia jugó un total de 49 partidos en la última temporada, con un aporte de 21 goles y tres asistencias en el equipo de Hansi Flick que ganó LaLiga y la Supercopa de España. En el Mundial 2026 sumó minutos en los ocho partidos de España y solo anotó un gol, el más importante.



En el acumulado lleva 207 partidos con la Blaugrana, con 65 goles y 23 asistencias. Desde 2022 a la fecha ganó tres ediciones de LaLiga, tres Supercopas de España y una Copa del Rey. Además, vistió las camisetas del Manchester City y el Valencia.

La delantera del PSG está en crisis y necesitan la llegada urgente de un atacante para poder competir de la mejor manera en la próxima temporada: se fueron Lee-Kang In (al Atlético de Madrid) y Gonçalo Ramos (al AC Milan), mientras que Randal Kolo Muani seguramente siga su carrera en la Juventus y Bradley Barcola es seriamente monitoreado por el Liverpool.

En ese contexto, el equipo parisino, que todavía no sumó caras nuevas, está buscando a Ferran Torres junto a Charles de Ketelaere y Ayyoub Bouaddi, este último para robustecer la medular.