El FC Barcelona le pone precio a Ferran Torres
El FC Barcelona sabe que tiene una oportunidad valiosa de vender a Ferran Torres, cuyo futuro estuvo en duda en la previa de un Mundial 2026 consagratorio para él, donde anotó el gol que le dio a España el título.
Ahora, el PSG, diezmado en esa posición, tiene toda la artillería lista para hacerse del centroatacante del club catalán y estos, según informa el Diario Sport, han tasado al futbolista en 55 millones de euros para este mercado de fichajes.
El club solamente le ofrecerá un nuevo contrato sin aumento salarial, y el que tiene la posibilidad de aceptar o no es el propio delantero nacido en Foios. En caso de que decline esta opción, se trabajará en un traspaso.
El ex Valencia jugó un total de 49 partidos en la última temporada, con un aporte de 21 goles y tres asistencias en el equipo de Hansi Flick que ganó LaLiga y la Supercopa de España. En el Mundial 2026 sumó minutos en los ocho partidos de España y solo anotó un gol, el más importante.
En el acumulado lleva 207 partidos con la Blaugrana, con 65 goles y 23 asistencias. Desde 2022 a la fecha ganó tres ediciones de LaLiga, tres Supercopas de España y una Copa del Rey. Además, vistió las camisetas del Manchester City y el Valencia.
La delantera del PSG está en crisis y necesitan la llegada urgente de un atacante para poder competir de la mejor manera en la próxima temporada: se fueron Lee-Kang In (al Atlético de Madrid) y Gonçalo Ramos (al AC Milan), mientras que Randal Kolo Muani seguramente siga su carrera en la Juventus y Bradley Barcola es seriamente monitoreado por el Liverpool.
En ese contexto, el equipo parisino, que todavía no sumó caras nuevas, está buscando a Ferran Torres junto a Charles de Ketelaere y Ayyoub Bouaddi, este último para robustecer la medular.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo