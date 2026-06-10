El FC Barcelona no ejecutará la compra de Rashford y busca un nuevo delantero

Aunque Marcus Rashford mantiene vínculo contractual con el FC Barcelona hasta el 30 de junio, el club catalán no tiene previsto ejecutar la opción de compra fijada en 30 millones de euros.

Pese a que la fecha límite para hacer efectiva la cláusula acordada con el Manchester United vence el 15 de junio, la dirigencia azulgrana decidió priorizar la búsqueda de un nuevo referente ofensivo que pueda asumir el relevo de Robert Lewandowski en la planificación deportiva para la próxima temporada.

🚨 BREAKING: Barcelona will NOT pay €30m buy option clause for Marcus Rashford, expiring in 5 days.



Rashford formally set to return to Man United but Barça remain open to new solutions, like another loan deal. ❗️



Barça are open to discuss again if #MUFC open doors. 🔵🔴 pic.twitter.com/XiF95KGiLG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2026

Una puerta que todavía no está cerrada

Aún así, la continuidad del delantero inglés no está completamene descartada; en el Barcelona consideran que podrían retomarse las negociaciones más adelante si se cumplen varios factores.

El primero es resolver la incorporación del delantero centro que busca el club. A su vez, la operación también estaría condicionada por eventuales bajas en la delantera. El conjunto catalán necesita liberar espacio en ataque y, en esa línea, jugadores como Raphinha y Ferran Torres podrían abandonar el club durante este mercado de pases.

Por último, cualquier intento de reactivar la operación dependerá de una renegociación económica. Tanto Rashford como el Manchester United deberían aceptar condiciones más favorables para el Barcelona, algo que hoy parece lejano, pero que podría volver a ponerse sobre la mesa durante el verano.

En ese contexto, la institución decidió concentrar sus esfuerzos en una incorporación que considera prioritaria para el presente y el futuro de su delantera.

Julián Álvarez, el gran objetivo

Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

El futbolista argentino del Atlético de Madrid encabeza la lista de candidatos para ocupar el puesto de “9”, por lo que buena parte de los recursos económicos y deportivos del club están enfocados en intentar concretar esa operación.

Esta decisión dejó a Rashford en un segundo plano e incluso el futbolista eliminó de sus perfiles en redes sociales cualquier referencia relacionada con la institución catalana, un gesto que fue interpretado como una señal de distanciamiento.

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