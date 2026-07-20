El FC Barcelona no quiere perder a Ferran Torres y se reunirá con él la próxima semana

El gol de Ferran Torres en la final de la Copa del Mundo 2026 frente a Argentina elevó todavía más su valor de mercado y despertó el interés de varios clubes europeos, con el Paris Saint-Germain como principal candidato a ficharlo de cara a la próxima temporada 2026/27.

En esa línea, en el FC Barcelona consideran que la actuación del delantero con la selección de España modificó por completo el escenario en torno a su continuidad y saben que retenerlo será una prioridad.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

El Barcelona quiere conocer su postura

Pese a tener contrato vigente hasta mediados de 2027, la dirigencia culé encabezada por Joan Laporta tiene previsto reunirse con Ferran para conocer cuáles son sus intenciones para la próxima campaña. La idea del club es comenzar a trabajar en una renovación, aunque por cuestiones vinculadas al límite salarial ese proceso recién podría avanzar formalmente a partir de septiembre.

Además, la continuidad del delantero no depende únicamente de una decisión deportiva; en el acuerdo firmado con el Manchester City por su traspaso en enero de 2022, tasado en 55 millones de euros fijos más otros 10 millones en variables, se incluyó una cláusula que obliga al Barcelona a pagar entre 7 y 8 millones de euros adicionales si el delantero amplía su contrato con el club azulgrana.

Este compromiso económico explica por qué la dirigencia aplazó las negociaciones y convierte la renovación en una operación mucho más compleja.

El PSG acelera por pedido de Luis Enrique

Mientras tanto, el Paris Saint-Germain busca aprovechar la situación contractual del futbolista. Luis Enrique, quien fue uno de los entrenadores que más confianza le dio tanto en la selección como durante su crecimiento internacional, lo considera una incorporación estratégica para reforzar el frente ofensivo del campeón francés.

🚨BREAKING: Deco has informed PSG that Ferran Torres will now cost €250 MILLION. pic.twitter.com/BIqL1mQmG0 — BarcaTimez (@BarcaTimze) July 19, 2026

Además de ofrecerle un proyecto deportivo atractivo, el club parisino estaría dispuesto a mejorar de forma considerable las condiciones económicas que actualmente percibe en el Barcelona. Con solo un año restante de contrato, el PSG confía en que una negociación podría cerrarse por una cifra inferior a la que hubiera exigido el azulgrana antes del Mundial.

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