Es el momento del año en el que los rumores que se venían arrastrando desde hace meses respecto a salidas, llegadas y renovaciones empiezan a tomar forma o a desvanecerse. En el caso del Barcelona, la búsqueda de un delantero de primer nivel no será gratuita y la dirigencia ya perfila una decisión que impacta de lleno en la estructura ofensiva. Ferran Torres aparece como uno de los futbolistas que podrían salir para facilitar esa reconfiguración.

La idea del club pasa por reducir costos y reorganizar su plantel en el ataque. Dentro de ese plan, la continuidad de Robert Lewandowski comienza a ganar más terreno. El delantero polaco, cuyo vínculo finaliza en junio, estaría dispuesto a renovar con una rebaja salarial lo cual es clave para que los culés mantengan el equilibrio financiero y es justamente esa decisión la que cambia el enfoque inicial que ubicaba al experimentado goleador fuera del proyecto.

Junto a estos dimes y diretes, la dirección deportiva trabaja en la llegada de un atacante de jerarquía. El objetivo es incorporar un "9" titular que eleve la competencia interna y potencie el rendimiento general del equipo. En ese posible esquema, contar con tres delanteros de referencia pierde sentido para la planificación deportiva y económica.

Barcelona are considering an attacking shake-up this summer which would include listening to offers for Ferran Torres and the arrival of up to two new forwards, various sources have told ESPN. pic.twitter.com/taxkK0W1bZ — ESPN FC (@ESPNFC) March 24, 2026

Ferran, con contrato vigente hasta 2027, queda en una posición delicada. El club considera que el próximo mercado representa una oportunidad importante para obtener ingresos por su traspaso ya que su rendimiento durante la temporada mostró momentos destacados, con 16 goles en 40 partidos y un papel determinante en la Copa del Rey 2025, donde fue goleador y figura en la final.

Equipos de la Premier League, como el Aston Villa, el Manchester United y el Arsenal, siguen de cerca su situación, al igual que el Atlético de Madrid, donde su perfil encaja como opción ofensiva.

El Barça, al mismo tiempo, ya analiza alternativas para reforzar la posición de "9". Julián Álvarez aparece como la prioridad, con un posible presupuesto cercano a los 100 millones de euros, y también se estudia la continuidad de Marcus Rashford bajo nuevas condiciones.