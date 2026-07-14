El FC Barcelona prepara una nueva oferta por Julián Álvarez

Julián Álvarez se convirtió en la prioridad absoluta de la dirección deportiva del FC Barcelona para reforzar la delantera, aunque en el club reconocen que la primera propuesta enviada al Atlético de Madrid quedó lejos de convencer a la dirigencia rojiblanca.

Con la Copa del Mundo 2026 entrando en su recta final, la intención del conjunto culé es volver a la carga con una oferta económica superior. El objetivo es abrir una negociación formal con el Atlético antes de que avance demasiado el mercado de pases.

🚨 Barcelona want to complete the signing of Julian Alvarez in total secrecy.



They are convinced that Atletico Madrid can be persuaded. Laporta is now leading the operation, as the relationship between Deco and Mateu Alemany is not good.



— @santiovalle pic.twitter.com/OKVhKgcRDx — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 13, 2026

El primer ofrecimiento no alcanzó

La propuesta inicial del azulgrana, que según trascendió no alcanzaba los 100 millones de euros, fue considerada insuficiente por el club madrileño, que siempre dejó en claro que no tiene intención de desprenderse fácilmente de una de sus máximas figuras, cuyo contrato incluye una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Sin embargo, el escenario comenzó a cambiar cuando Julián Álvarez expresó públicamente durante el Mundial su deseo de salir en busca de un nuevo desafío deportivo, asegurando que una transferencia "es lo mejor para todos" y que desea cumplir un sueño en su carrera. Esas declaraciones alimentaron el optimismo en el Barcelona.

Aunque Joan Laporta insistió recientemente en que el Barcelona "no negociará sin límites" y que el club marcará los tiempos de la operación, internamente existe la decisión de mejorar la propuesta económica para intentar acercar posiciones.

Aún así, el presidente también dejó claro que el club no prolongará indefinidamente las conversaciones. La intención es resolver el futuro del delantero antes de que el mercado entre en su etapa decisiva.

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Flick quiere definir el plantel cuanto antes

La urgencia también responde al pedido del entrenador Hansi Flick, que pretende contar con el plantel cerrado antes del inicio de la temporada 2026/27.

Por ese motivo, la dirigencia fijó como horizonte finales de julio o principios de agosto para conocer la respuesta definitiva del Atlético. Si la negociación no avanza en ese plazo, el Barcelona comenzará a trabajar en alternativas para reforzar su ataque.

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