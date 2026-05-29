El FC Barcelona presenta la primera oferta para fichar a Julián Álvarez

El mercado de fichajes de verano 2026 aún no está abierto, pero en el FC Barcelona se están moviendo con rapidez para tratar de cerrar la plantilla de la próxima temporada lo antes posible. Anthony Gordon se ha convertido en el primer refuerzo para el equipo de Flick y desde la dirección deportiva están haciendo todo lo posible para que Julián Álvarez sea el segundo fichaje del curso 2026/27.

Según las últimas informaciones, el Barcelona ha dado un gran paso para hacerse con los servicios del delantero argentino y ha presentado una oferta de 100 millones de euros.

🚨 El BARÇA ya ha trasladado su OFERTA por JULIÁN al ATLETI.



💰 100 millones, sin incluir jugadores, para sentarse a hablar de inicio.



ℹ️ @Belen_Boli pic.twitter.com/6wt4ymKiLj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 29, 2026

A pesar de que las sensaciones tras la reunión con el representante del jugador fueron buenas, en Can Barça son conscientes de que esta oferta no será aceptada y el camino para fichar a Julián será largo y complicado. Y es que el PSG es otro club que también está interesado en el argentino, lo que podría encarecer aún más la operación y prolongarla en el tiempo.

El Atleti no quiere vender

Pero el gran obstáculo para fichar a Julián es el propio Atlético de Madrid. Según informó el periodista Antonio Ruiz en El Partidazo de la Cadena COPE, el club rojiblanco no ha recibido ninguna oferta formal por parte del Barcelona y, además, no están dispuestos a vender a la gran estrella de su plantilla.

🎙️ Informa @RuizAntonito



🔴⚪️ El Atleti asegura que Julián no está en venta y que no ha recibido ninguna oferta del Barça ni de ningún otro club



😬 Están hartos de la "campaña" desde Barcelona



💰 Por 100 millones no se sentarían a negociar con nadie



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/4O2jCirgf2 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 28, 2026

También desde el diario AS señalan que fuentes cercanas del Atleti han desmentido la oferta de los azulgranas: “El club no ha recibido ninguna oferta por el futbolista ni ha existido ninguna reunión, El Barcelona en todo este asunto de Julián está manteniendo una actitud de equipo pequeño”.

El rendimiento de Julián en el Atlético de Madrid

El jugador argentino fichó por el club rojiblanco en verano de 2024. Los rojiblancos pagaron 75 millones de euros al Manchester City por hacerse con sus servicios. En estas dos temporadas, ha diputado 106 partidos con la camiseta del Atleti en lo que ha marcado 49 goles y repartido 17 asistencias entre todas las competiciones.

Julián Álvarez, que tiene contrato con el equipo colchonero hasta junio de 2030, no se ha pronunciado al respecto de las nuevas informaciones que le sitúan de nuevo como jugador del FC Barcelona.

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