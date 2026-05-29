El FC Barcelona presenta la primera oferta para fichar a Julián Álvarez
El mercado de fichajes de verano 2026 aún no está abierto, pero en el FC Barcelona se están moviendo con rapidez para tratar de cerrar la plantilla de la próxima temporada lo antes posible. Anthony Gordon se ha convertido en el primer refuerzo para el equipo de Flick y desde la dirección deportiva están haciendo todo lo posible para que Julián Álvarez sea el segundo fichaje del curso 2026/27.
Según las últimas informaciones, el Barcelona ha dado un gran paso para hacerse con los servicios del delantero argentino y ha presentado una oferta de 100 millones de euros.
A pesar de que las sensaciones tras la reunión con el representante del jugador fueron buenas, en Can Barça son conscientes de que esta oferta no será aceptada y el camino para fichar a Julián será largo y complicado. Y es que el PSG es otro club que también está interesado en el argentino, lo que podría encarecer aún más la operación y prolongarla en el tiempo.
El Atleti no quiere vender
Pero el gran obstáculo para fichar a Julián es el propio Atlético de Madrid. Según informó el periodista Antonio Ruiz en El Partidazo de la Cadena COPE, el club rojiblanco no ha recibido ninguna oferta formal por parte del Barcelona y, además, no están dispuestos a vender a la gran estrella de su plantilla.
También desde el diario AS señalan que fuentes cercanas del Atleti han desmentido la oferta de los azulgranas: “El club no ha recibido ninguna oferta por el futbolista ni ha existido ninguna reunión, El Barcelona en todo este asunto de Julián está manteniendo una actitud de equipo pequeño”.
El rendimiento de Julián en el Atlético de Madrid
El jugador argentino fichó por el club rojiblanco en verano de 2024. Los rojiblancos pagaron 75 millones de euros al Manchester City por hacerse con sus servicios. En estas dos temporadas, ha diputado 106 partidos con la camiseta del Atleti en lo que ha marcado 49 goles y repartido 17 asistencias entre todas las competiciones.
Julián Álvarez, que tiene contrato con el equipo colchonero hasta junio de 2030, no se ha pronunciado al respecto de las nuevas informaciones que le sitúan de nuevo como jugador del FC Barcelona.
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Periodista, leonesa afincada en Madrid. Desde que tengo uso de razón el fútbol despertó emociones muy fuertes en mí y tuve la suerte de convertir mi pasión en mi profesión.