El FC Barcelona redefine su defensa para la temporada 2026/27

Este verano, el FC Barcelona tiene como objetivo prioritario reforzar el frente de ataque para la próxima temporada, pero puertas adentro también trabaja en la conformación de una defensa que todavía presenta varias incógnitas de cara a la campaña 2026-2027.

En esa línea, la dirección deportiva azulgrana, junto a la conducción del entrenador Hansi Flick, sigue de cerca la situación de varios defensores que podrían modificar por completo la estructura del equipo en los próximos meses.

🚨🚨 BREAKING: Al Hilal offered the name of Darwin Nuñez to Barcelona during negotiations for Joao Cancelo.



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Cancelo, la pieza que puede cambiar el panorama

A día de hoy, el Barcelona buscaría principalmente asegurar la continuidad de João Cancelo. El portugués, valorado por su capacidad para desempeñarse en ambos laterales e incluso en posiciones más adelantadas, sigue siendo una de las prioridades del cuerpo técnico; consideran que su permanencia aportaría experiencia, versatilidad y profundidad a un plantel a que podría sufrir algunas salidas importantes.

Koundé y Balde, dos nombres bajo observación

Aunque Jules Koundé continúa siendo una pieza fundamental para Flick, en el Barcelona son conscientes de que podrían llegar ofertas difíciles de rechazar por su fichaje; el defensor francés ha sido vinculado en reiteradas ocasiones con equipos de la Premier League.

Algo similar pasa con Alejandro Balde. Pese a los rumores surgidos durante los últimos meses, el lateral izquierdo mantiene su intención de seguir vistiendo la camiseta azulgrana. Aun así, la dirigencia no descarta escenarios alternativos si aparece una propuesta económica significativa.

Cubarsí lidera una zaga con varias incógnitas

En el centro de la defensa, Pau Cubarsí aparece como el futbolista más consolidado dentro del proyecto deportivo culé. Su crecimiento lo convirtió en un jugador indiscutido para el entrenador y en una de las grandes apuestas de futuro del club.

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Asimismo, Ronald Araujo, Andreas Christensen y Eric García también entran en la discusión. El uruguayo mantiene su deseo de continuar en el Barcelona, mientras que el danés sigue pendiente de resolver cuestiones contractuales. Por su parte, Eric García demostró mayor comodidad actuando como central, una característica que podría incrementar su protagonismo en el planteo táctico cuerpo técnico blaugrana.

Por otra parte, juveniles como Gerard Martín y Álvaro Cortés continúan ganando consideración dentro de la estructura deportiva, aportando variantes y soluciones para una defensa que todavía está en plena construcción.

Más allá de algunos nombres que han aparecido en la órbita del club para reforzar los laterales, la estrategia actual apunta a mantener la base existente y realizar incorporaciones únicamente si se concreta alguna salida relevante.

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