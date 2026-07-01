El FC Barcelona renueva a Andreas Christensen hasta 2028

El FC Barcelona confirmó la renovación de contrato de Andreas Christensen hasta el 30 de junio de 2028; de esta manera, el defensor continuará en el club por dos temporadas más.

“A sus 30 años, la próxima temporada será la quinta de Andreas Christensen como jugador del Barça tras su fichaje procedente del Chelsea en el verano de 2022. Desde su llegada al club, el danés se ha convertido en un miembro valioso de la plantilla gracias a su inteligencia táctica, su experiencia y su habilidad con el balón”, expresó la institución en su comunicado.

Además, su continuidad está acompañada de un importante esfuerzo económico de su parte. Christensen aceptó una reducción salarial cercana al 50% y, según trascendió, existe un pacto verbal para incluir una opción de salida durante el mercado de pases del verano de 2027.

Una temporada marcada por la adversidad

Una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda lo mantuvo varios meses marginado de las canchas y limitó su participación a apenas 543 minutos entre todas las competiciones en la última campaña europea. Luego de más de cinco meses de recuperación, regresó en la última jornada de LaLiga.

Pese a los inconvenientes físicos, el cuerpo técnico encabezado por el entrenador Hansi Flick considera que Christensen sigue siendo un futbolista valioso dentro del esquema táctico del equipo; por eso, la intención del Barcelona es conservar prácticamente sin cambios su línea defensiva.

FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Desde su incorporación al conjunto culé en 2022, Christensen disputó 98 partidos oficiales con la camiseta blaugrana entre LaLiga, la UEFA Champions League, la Europa League, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Ahora, el defensor intentará recuperar la continuidad que perdió por las lesiones y volver a convertirse en una pieza importante dentro de la rotación del Barcelona para la temporada 2026/27.

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