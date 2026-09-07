El FC Barcelona rompe otro récord goleador en el inicio de LaLiga 2026/27

La goleada por 5-0 sobre el Valencia en Mestalla no solo le permitió al FC Barcelona consolidarse como líder en solitario de LaLiga 2026/27, sino que también confirmó el espectacular momento ofensivo del equipo de Hansi Flick: con 17 tantos en las primeras cuatro fechas, el conjunto culé protagoniza el tercer mejor comienzo goleador de su historia en el campeonato español.

Un arranque que ya es histórico

Solo dos campañas superan el registro actual; en la temporada 1949/50, el blaugrana convirtió 19 goles en sus primeros cuatro partidos, mientras que en 1950/51 alcanzó los 21, la mejor marca histórica. Ahora, el equipo catalán se mete en ese selecto grupo junto a los conjuntos de 1957/58 y 2011/12, que también habían alcanzado los 17 tantos.

#OJOALDATO - Raphinha (6), Fermín (4) y Lamine Yamal (4) suman 14 goles en los cuatro primeros partidos del Barcelona en La Liga 2026-27. No se veía un tridente tan goleador en las cuatro primeras jornadas desde la temporada 1958-59, cuando Di Stéfano (7), Rial (4) y Puskás (4)… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 6, 2026

El dato adquiere todavía más valor al recordar que esos equipos no terminaron conquistando el título. El Barcelona de 1957/58 y el de 2011/12 vieron al Real Madrid como campeón, mientras que las dos campañas con los mejores arranques goleadores, 1949/50 y 1950/51, terminaron con el Atlético de Madrid como ganador.

Raphinha, Fermín y Lamine Yamal, imparables

Más allá de la producción colectiva, la ofensiva del Barcelona no depende de un único delantero. Raphinha, Lamine Yamal, Fermín López y Pedri aparecen como protagonistas de un ataque que encuentra soluciones desde distintos sectores del campo.

Entre los tres acumulan 14 de los 17 goles del azulgrana: el brasileño suma seis, mientras que Fermín y Lamine aportan cuatro cada uno, un registro que no se veía en LaLiga desde hace casi siete décadas.

Esa variedad le permitió al equipo mantener su contundencia incluso después de un mercado de pases marcado por las dudas sobre la necesidad de incorporar un centrodelantero de jerarquía.

El reto ahora es sostener el ritmo

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

El equipo de Flick no solo lidera por resultados, sino que también se convirtió en uno de los planteles más contundentes de Europa en este inicio. El técnico alemán encontró diferentes vías para lastimar a sus rivales y, hasta el momento, la respuesta de sus dirigidos fue contundente.

Ahora, el desafío será sostener este ritmo a lo largo de la temporada y convertir este espectacular arranque en el impulso necesario para buscar el tercer título de Liga consecutivo.

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