Aymeric Laporte fue una de las figuras de la España campeona del mundo de este verano y su situación a nivel club podía cambiar, ya que fue ofrecido por su entorno y representación al FC Barcelona para dar un salto en su carrera a los 32 años.

Según informó Mundo Deportivo, el Barça desistió de la operación al enterarse de que no tiene una cláusula de salida que se pueda ejecutar. La directiva de Joan Laporta considera que renegó demasiado con la del Athletic Club cuando intentaron fichar a Nico Williams y no quieren volver a pasar por una situación similar.

Además, este medio recuerda que el FCB no está urgido de sumar defensores centrales a su plantilla: hay confianza plena en Gerard Martín, y además están Eric García, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Jules Koundé y el canterano Álvaro Cortés.



Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

La temporada arrancará justamente contra el Athletic Club en el Camp Nou el jueves 27 de agosto por la segunda jornada de LaLiga. Cabe destacar que los clubes que mayor cantidad de jugadores aportaron a la Copa del Mundo tienen la posibilidad de postergar su encuentro de la primera fecha para tener algunos días más de descanso.



El gran objetivo del equipo dirigido por Hansi Flick es conquistar la UEFA Champions League tras varios años de decepción en instancias definitorias, en un segundo orden de importancia aparece retener el título de LaLiga para convertirse en tricampeones y recuperar el trono de la Copa del Rey.

¿Qué refuerzos sumó el FC Barcelona?

FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMI | JOSEP LAGO/GettyImages

Por ahora, los Culés solamente sumaron dos caras nuevas: Anthony Gordon y Karim Adeyemi. Ambos son extremos, el primero con pasado inmediato por el Newcastle y con presencia importante en el Mundial 2026, mientras que el segundo ha tenido grandes años en el Borussia Dortmund y el salto a algún gigante de Europa era más que inminente.