El FC Barcelona se aseguró a una joven promesa ecuatoriana

El mercado de fichajes avanza para los grandes equipos europeos y el FC Barcelona se aseguró a una joyita del fútbol ecuatoriano: Josué Caicedo, carrilero de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, el club más grande del país sudamericano.

Según informó Fabrizio Romano, el club catalán llegó a un acuerdo verbal por el juvenil nacido en 2007 para que firme su contrato en las próximas semanas a préstamo con una opción de compra a cambio de una cifra cercana a los 2.5 millones de euros.

🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: Barcelona reach verbal agreement to sign 2007 born winger Josué Caicedo from LDU Quito, here we go!



Deal in place for Barcelona B team, loan with option to buy that could turn into obligation — fee around €2.5m.



Another Ecuadorian talent to Europe. 🇪🇨 pic.twitter.com/dI7cju62u1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2026

De arranque, se espera que Caicedo refuerce al Barça Atlètic, filial del club, para la próxima temporada de la Segunda B de España. En caso de que muestre un nivel interesante, puede llegar a estar a disposición de Hansi Flick si este lo tiene en cuenta.

Según comenta el Diario Sport, el carrilero ecuatoriano impresionó a los scouts con una capacidad atlética usada en favor de la faceta ofensiva de su equipo, con agilidad, velocidad de reacción y desborde.

Los centros precisos son una marca registrada de la casa para el chico, que jugó un total de ocho partidos con el primer equipo de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Su debut justamente fue por la mítica Copa Libertadores de América, en una victoria 3-2 ante el conjunto boliviano Always Ready.

LDU es uno de los equipos más tradicionales del fútbol ecuatoriano, y junto con Independiente del Valle ha dado a muchos de los grandes talentos del deporte local. En 2008 tocó el cielo con las manos, convirtiéndose en el primer club de su país en ganar la Copa Libertadores de América, ni más ni menos que ante Fluminense en el mítico Maracaná. Además, tienen dos Copas Sudamericana y dos Recopas.

El Barça Atlètic viene de terminar sexto en el grupo 3 de la Segunda Federación, tercera división del fútbol español, tras descender en la temporada pasada. Ahora, buscarán reacomodarse para ascender a la segunda división nuevamente.