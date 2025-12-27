El FC Barcelona tiene a futuro un gran problema en la zaga central: la situación de Ronald Araújo es incierta y la continuidad de Andreas Christensen está lejos de estar confirmada, por lo que han decidido salir al mercado a buscar un defensor central que le aporte soluciones a Hansi Flick en lo inmediato.

El primer apuntado fue Marc Guéhi, pretendido por varios gigantes de Europa, aunque este estaría cerca de estar descartado por su alto costo. Ahora, según informó Mundo Deportivo, el apuntado sería Josko Gvardiol, formado en el Dinamo Zagreb y con presente en el Manchester City de Pep Guardiola.

En un escalón inferior aparecerían Alessandro Bastoni y Marcos Senesi. Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund, y Pau Torres, del Aston Villa, son otros nombres que sobrevuelan en radar blaugrana de cara al próximo mercado de fichajes.

Croatia v Morocco: 3rd Place - FIFA World Cup Qatar 2022 | Markus Gilliar - GES Sportfoto/GettyImages

Según Transfermarkt, el valor de mercado del croata es de 70 millones de euros y el del italiano es de 80 millones, por lo que la directiva Culé sabe que necesita hacer los deberes en materia de Fair Play financiero para poder incorporarlos sin problemas a futuro.

El internacional croata es uno de los puntos altos de su país y dirá presente en el Mundial 2026 para intentar mejorar la cosecha de Qatar 2022, donde lograron la medalla de bronce ganándole a Marruecos tras perder la semifinal frente a Argentina.

En el Manchester City está desde el 2023 y lleva jugados ya 117 partidos, con 13 goles y cuatro títulos conquistados entre dos locales y dos internacionales. Además, el prestigioso diario británico The Guardian lo eligió dentro de los 100 mejores jugadores del mundo en la actualidad en el año 2022, cuando vestía la camiseta del RB Leipzig.